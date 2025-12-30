Soldul creditului neguvernamental a crescut în luna noiembrie 2025 cu 0,3%

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna noiembrie 2025 cu 0,3% față de octombrie 2025 (-0,1% în termeni reali), până la nivelul de 446,769 miliarde lei, informează luni Banca Națională a României.

Creditul în lei, cu o pondere de 68,7% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,1%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,3% în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,2% (1%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,8% (-2,7% în termeni reali), pe seama majorării cu 4,6% a componentei în lei (-4,7% în termeni reali) și cu 12,2% a componentei în valută exprimată în lei (9,7% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a înregistrat o creștere în luna noiembrie 2025 de 1,4% față de luna octombrie 2025, până la 264,062 miliarde lei. În raport cu noiembrie 2024, acesta s-a majorat cu 13,7% (3,6% în termeni reali).

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii noiembrie 2025 un sold de 768,605 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 1,45 (0,9 în termeni reali) față de luna octombrie 2025, iar în raport cu noiembrie 2024 s-a majorat cu 6,6% (-2,9% în termeni reali).