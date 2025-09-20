Sondaj AVANGARDE: 74% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită

Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 21% sunt de părere că direcția este bună, iar 2% nu pot aprecia/nu răspund, relevă un sondaj autofinanțat AVANGARDE, dat sâmbătă publicității.

Dacă în iunie 38% dintre respondenți considerau că direcția în care se îndreaptă România este una bună, în iulie procentul a scăzut la 27% și trendul s-a păstrat descrescător pentru august (23%) și septembrie (21%).

Procentul celor care au răspuns că direcția este greșită a crescut din iunie – 53%, iulie – 66%, august – 73% și septembrie – 74%.

De asemenea, și procentul celor care s-au încadrat la ‘nu pot aprecia/nu răspund’ a variat: iunie – 9%, iulie – 7%, august – 4% și septembrie – 5%.

Totodată, mai mult de jumătate dintre intervievați (51%) susțin că sunt mai degrabă ‘dezamăgiți’ de modul în care gestionează actualul Guvern România, ținând cont de așteptările pe care le aveau înainte de ianuarie 2025, 23% mai degrabă ‘încântați’, alți 23% nu aveau așteptări și 3% ‘nu știu/nu răspund’.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dintre cei 64% care au indicat un partid, 41% ar vota AUR, 19% – PSD, 13% – PNL, 12% – USR, 6% – UDMR, 2% – SOS România, 2% – POT, câte 1% – Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară și DREPT și 2% alte partide.

La întrebarea ‘Care este cea mai mare temere a dumneavoastră legată de perioada următoare?’, 28% dintre români au răspuns ‘o eventuală criză economică’, 26% – ‘escaladarea războiului din Ucraina’, 19% – ‘viitorul copiilor’, 12% – ‘probleme de sănătate’, 10% – ‘ura din societate’, 2% au indicat altă temere și 3% au ales ‘nu știu/nu răspund’.

Sondajul a fost realizat la nivel național în perioada 9 – 18 septembrie, pe un eșantion multistratificat probabilistic de 1.300 de subiecți din populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată a României. Marja de eroare, la un nivel de încredere de 95%, este +/- 2,3%.