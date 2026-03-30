Sony majorează preţurile consolei PlayStation 5 cu până la 150 de dolari, invocând presiuni economice globale

Sony a anunţat vineri că va majora preţurile gamei sale de console PlayStation 5 pentru a doua oară în mai puţin de un an, invocând ”presiunile din economia globală”, transmite CNBC.

În Statele Unite, versiunea PS5 cu unitate de disc va creşte de la 549,99 dolari la 649,99 dolari, o majorare de 100 de dolari faţă de preţul stabilit după ultima scumpire de anul trecut. Preţul modelului digital al consolei va urca, de asemenea, cu 100 de dolari, până la 599,99 dolari. Cea mai puternică versiune a consolei, PS5 Pro, va avea o scumpire de 150 de dolari, ajungând la 899,99 dolari.

Noile preţuri vor intra în vigoare la 2 aprilie.

”Ştim că schimbările de preţ afectează comunitatea noastră şi, după o analiză atentă, am constatat că acesta este un pas necesar pentru a continua să oferim experienţe de joc inovatoare şi de înaltă calitate jucătorilor din întreaga lume”, a transmis Sony într-o postare pe blogul companiei.

Compania a mai majorat preţurile la nivel global anul trecut, pe fondul inflaţiei ridicate şi al incertitudinilor generate de tarifele comerciale impuse de Statele Unite.

În prezent, Sony se confruntă cu o creştere fără precedent a preţurilor memoriilor electronice, componentă esenţială pentru consola PS5. Costurile acestora au crescut puternic deoarece producătorii de memorie direcţionează tot mai mult stocurile către centrele de date dedicate inteligenţei artificiale, în timp ce oferta rămâne limitată.

Sony a majorat preţurile consolelor şi în Japonia, Marea Britanie şi Europa. În Regatul Unit, fiecare model PS5 va fi mai scump cu 90 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 120 de dolari.

Potrivit lui Piers Harding-Rolls, director de cercetare pentru industria jocurilor la Ampere Analysis, majorările de preţ erau inevitabile în contextul scumpirii componentelor.

El a explicat că este posibil ca Sony să fi beneficiat până acum de contracte de protecţie a preţurilor pentru anumite componente, iar aceste acorduri ar fi putut expira. În lipsa unor semne că preţurile vor scădea, compania a ales să îşi protejeze marjele reduse de profit din vânzarea hardware-ului.

Analistul a adăugat că nu ar fi surprinzător dacă şi alte companii din industrie, precum Microsoft sau Nintendo, vor majora preţurile consolelor în viitorul apropiat.

Deocamdată, Nintendo a menţinut preţurile pentru consola sa Switch 2, lansată anul trecut. Potrivit analistului, compania ar evita o scumpire în această etapă, deoarece încearcă să consolideze noua platformă pe piaţă.

În timpul unei conferinţe cu investitorii din februarie, un executiv Sony a declarat că grupul încearcă să atenueze impactul costurilor mai mari ale memoriilor prin creşterea veniturilor din software şi servicii de reţea pentru baza actuală de utilizatori PS5.

Potrivit analiştilor, costurile componentelor ar putea creşte şi mai mult din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, care ar putea genera un nou val de inflaţie la nivel global.