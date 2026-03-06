Sosirile și înnoptările turiștilor în România, în scădere cu 7,3% și, respectiv, 8,5%, în luna ianuarie

Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare inclusiv apartamente și camere de închiriat au scăzut cu 7,3% și respectiv cu 8,5%, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna ianuarie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) remise joi AGERPRES.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în prima lună a anului au însumat 785.800 persoane, din care cele ale turiștilor români au reprezentat 81,6%, iar sosirile turiștilor străini 18,4%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna ianuarie 2026, au însumat 1,486 milioane, în scădere cu 8,5% față de cele din luna ianuarie 2025.

Din numărul total de înnoptări, cele ale turiștilor români au reprezentat 78,2%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat un procent de 21,8%.

Durata medie a șederii în luna ianuarie 2026 a fost de 1,8 zile la turiștii români și de 2,2 zile la turiștii străini.

‘Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna ianuarie 2026, a fost de 20,4% din total structurilor de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 2,4 puncte procentuale față de luna ianuarie 2025’, precizează INS.

Pe județe, numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) a înregistrat în ianuarie 2026 valori mai mari în: București (124.000 de persoane), Brașov (122.100 persoane) și Prahova (49.900 persoane), iar înnoptările turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat valori mai mari în: Capitală (264.500), Brașov (237.400) și Prahova (98.100).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazați în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna ianuarie 2026, au provenit din: Italia (17.300 persoane), Republica Moldova (11.300 persoane) și Israel (11.000 de persoane).

‘Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de primire turistică cu funcțiune de cazare turistică, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopți. În fiecare structură de primire turistică cu funcțiune de cazare turistică se socotește o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din șederea sa neîntreruptă. Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidența spațiului de cazare turistică și beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spațiului ocupat, chiar dacă durata de ședere efectivă este inferioară intervalului menționat’, explică reprezentanții INS.