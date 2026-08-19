Schimburile comerciale dintre România și Germania s-au ridicat la 21,4 miliarde euro, în primele șase luni

Volumul schimburilor comerciale de mărfuri (importuri și exporturi) între România și Germania, în perioada ianuarie – iunie 2026, s-a ridicat la 21,4 miliarde euro, în creștere ușoară de 1,3%, revigorându-se astfel comerțul dintre cele două țări, arată Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), într-un comunicat.

După cum arată datele Oficiului Federal de Statistică (Destatis), exporturile Germaniei către România au însumat 11,9 miliarde euro în prima jumătate a anului, un plus de 4,6% față de perioada similară din 2025. În același timp, Germania a importat mai puțin în comparație cu anul precedent (-2,5%), valoarea mărfurilor importate din România ajungând la 9,5 miliarde euro.

Aceste rezultate plasează România pe locul 17 în ceea ce privește exporturile germane și pe locul 19 în ceea ce privește importurile. În ansamblu, România se menține pe locul 17 în clasamentul partenerilor comerciali ai Germaniei.

‘Evoluția pozitivă a exporturilor germane către România confirmă încă o dată rolul important al țării în economia europeană și în relațiile comerciale bilaterale. România se numără printre cei mai importanți parteneri comerciali ai Germaniei, ceea ce subliniază potențialul solid al pieței locale și gradul ridicat de integrare în lanțurile valorice europene. Pentru ca această dinamică să continue, este esențială atât continuarea reformelor, cât și avansarea proiectelor de infrastructură și digitalizare. La fel de important este ca deciziile de politică economică să fie comunicate într-un mod credibil și transparent. Totodată, un guvern pe deplin funcțional trebuie să poată adopta măsuri concrete pentru revitalizarea economiei. Pentru acest an, ne așteptăm la o ușoară creștere a comerțului bilateral’, a declarat Sebastian Metz, director general AHK România, citat în comunicat.

AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane. Înființată în 2002, AHK numără peste 700 de membri și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Începând cu 1 ianuarie 2020, în cadrul AHK România funcționează și Centrul de competență pentru Republica Moldova.