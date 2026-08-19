ONRC: Aproape 86.000 de persoane fizice și juridice, înmatriculate în primele șase luni din 2026

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în primele șapte luni din 2026 cu 1,58% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 85.988 de înmatriculări, din care 47.454 SRL și 34.699 PFA, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), consultate de AGERPRES.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 20.276 (+6,4% față de primele șapte luni din 2025), și în județele Ilfov (5.561, +7,38%), Cluj (4.266, +5,91%), Timiș (4.256, +7,39%), Iași (3.435, -3,89%) și Constanța (4.266, +5,91%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în județele: Covasna (459, – 4,18% raportat la perioada ianuarie-iulie 2025), Mehedinți (527, -7,71%), Tulcea (530, – 14,52%), Teleorman (544, -10,67%), Ialomița (606, +9,19%) și Caraș-Severin (605, -7,21%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de înmatriculări au fost consemnate în județele Călărași (+28,29%), Constanța (+18,63) și Giurgiu (+16,71%), iar scăderile cele mai semnificative în județele Alba (-25,04%), Tulcea (-14,52%) și Dolj (-14,35%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (14.916, +6,05% comparativ cu primele șapte luni din 2025), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (12.238, -13,9%) și activități profesionale, științifice și tehnice (9.098, +9,46%).

În iulie 2026, au fost înmatriculate 11.035 de persoane fizice și juridice, cele mai multe în București (2.784), Ilfov (752), Timiș (599) și Cluj (577).