Spătaru: România poate să-și reducă deficitul bugetar cu ajutorul resurselor minerale procesate corespunzător în lanțul de valoare

România ar putea să-și reducă substanțial deficitul, dacă nu să trecem pe excedent cu ajutorul resurselor minerale pe care le avem și pe care să le procesăm corespunzător în lanțul de valoare, a declarat, miercuri, la evenimentul ‘Bucharest Leaders’ Summit: The Path to 5.0. From Vision To Reality’, Florin Spătaru, consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului.

‘Discutăm despre: România încotro?. Cu siguranță, România înainte… Discutăm despre ce putem face noi, liderii din sectorul public, oameni de afaceri, din domeniul universitar, ca discuțiile pe care le avem și concluziile pe care le tragem să se regăsească în agenda publică. (…) Rememoram momentul în care am discutat, dacă nu mă înșel, cred că în luna ianuarie 2022, despre reindustrializarea României. E o temă pe care am lansat-o și pe care am și concretizat-o la vremea respectivă în Guvern, printr-un Memorandum prin care am dat drumul la instrumente financiare pentru a sprijini această industrializare. Ulterior, a venit raportul Draghi. Am discutat și despre raportul Letta, care cumva spunea că Europa are nevoie de o industrie, dar noi în România discutam despre acest subiect încă din 2022. În 2023, am supus aprobării Guvernului României Strategia pentru resurse minerale energetice. Ea nu a fost aprobată atunci, ci în 2024. Am discutat despre cum readucem mineritul în România ca o metodă prin care România să iasă din acest mecanism al deficitului bugetar. România are aceste resurse cu ajutorul cărora ar putea să reducă substanțial, dacă nu, să trecem pe excedent prin resurse minerale pe care le avem și pe care să le procesăm corespunzător în lanțul de valoare’, a menționat Spătaru.

Potrivit oficialului, la ora actuală există o strategie concretă prin care România poate să devină un jucător regional în industria de apărare.

‘În anul 2022, înainte de 24 februarie, celebra fatidică dată când războiul a început la granițele noastre, aveam deja aproximativ 800 de milioane de lei alocați pentru industria de apărare. Între timp am făcut o strategie. Sper ca această strategie, ulterior, să se regăsească într-un plan concret prin care România să devină jucător regional în această industrie. Probabil că acestea sunt temele care le vom discuta în continuare și anul acesta, cu un nou Guvern, cu o validare a poporului român care vine și spune ‘Haideți să continuăm parcursul european și euroatlantic’. Dar sper cu și mai mult entuziasm și cu și mai multă energie, pentru că sunt lucruri care s-au concretizat în idei, în documente, în strategii, în planuri, dar nu au fost puse în aplicare. Înainte de 5.0, există 4.0 și 4.0 nu prea l-am aplicat. Sper să avem anul acesta discuții clare, concrete, împreună cu mediul academic și cu noi, cei din sectorul public’, a spus Florin Spătaru.

