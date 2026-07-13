Statele membre UE au dat aprobarea finală pentru consolidarea drepturilor pasagerilor care utilizează transportul aerian

Consiliul UE a dat, luni, undă verde finală unui nou act legislativ care vizează simplificarea, clarificarea și consolidarea normelor privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian, care vor intra în vigoare la mijlocul anului 2027, după ce aceste reforme au primit sprijinul Parlamentului European, informează DPA.

Noul cadru consolidează protecția pasagerilor, asigurând în același timp un echilibru echitabil cu realitățile operaționale ale companiilor aeriene. Totodată, el contribuie la menținerea conectivității în întreaga UE și la păstrarea unor condiții de concurență echitabile pentru companiile aeriene.

Noile norme consolidează drepturile pasagerilor prin îmbunătățirea despăgubirilor, a asistenței, a informării, a comunicării cu companiile aeriene și a redirecționării în caz de anulare și întârziere. Normele clarifică, de asemenea, definiția circumstanțelor extraordinare și facilitează exercitarea drepturilor pasagerilor.

Totodată, acestea introduc o serie de noi drepturi, cum ar fi interdicția de a refuza îmbarcarea pentru un zbor de întoarcere din motivul că un pasager nu a efectuat un zbor dus (‘neprezentare’). Noile norme introduc o mai mare transparență a prețurilor, prin afișarea tarifelor pentru transportul aerian cu includerea unui bagaj de mână permis în mod implicit înainte de începerea oricărui proces de rezervare, pentru a facilita compararea tarifelor între companiile aeriene. Pachetul clarifică de asemenea drepturile persoanelor cu nevoi specifice, cum ar fi persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă, copiii, minorii neînsoțiți și pasagerele însărcinate.

Normele actualizate privind pasagerii care utilizează transportul aerian vor intra în vigoare la 12 luni și 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial.

Noile reguli se aplică tuturor zborurilor care pleacă de pe aeroporturi din Uniunea Europeană precum și zborurilor care sosesc în blocul comunitar, dacă sunt operate de o companie aeriană cu sediul în UE.