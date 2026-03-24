Statele Unite interzic routerele făcute în alte ţări

Folosind clasica justificare referitoare la securitatea naţională, Comisia Federală pentru Comunicaţii din SUA a interzis importul routerelor produse în afara ţării.

Decizia vizează routerele pentru consumatori, adică cele folosite de utilizatorii obişnuiţi şi companii, acolo unde produsele create în China deţin 60% din piaţa americană.

Utilizatorii şi companiile care deţin astfel de routere le pot folosi în continuare, dar producătorii trebuie să obţină acum o „aprobare condiţionată” de la autorităţile americane pentru a-şi mai putea vinde produsele în ţară.

Interzicerea routerelor dezvoltate în afara SUA este similară celei de interzicere a dronelor, luată de aceeaşi Comisie Federală pentru Comunicaţii în decembrie anul trecut.

După acea decizie, DJI, unul dintre cei mai mari producător de drone, a decis pur şi simplu că nu merită nici măcar efortul de a mai încerca să vândă în continuare drone în Statele Unite.

Alături de siguranţa naţională, FCC îşi motivează decizia şi prin faptul că aceste routere s-au dovedit vulnerabile şi au fost folosite de hackeri pentru diverse atacuri cibernetice. Însă, acelaşi lucru poate fi spus şi despre dronele produse intern, precum cele făcute de Cisco şi Netgear.