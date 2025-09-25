STB a decis anularea procedurii pentru achiziția tramvaielor noi de 18 m

Societatea de Transport București a anulat procedura de achiziție sectorială având ca obiect tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă, întrucât ofertantul desemnat câștigător nu a transmis garanțiile și documentele necesare pentru prelungirea valabilității ofertei.

‘Decizia survine ca urmare a imposibilității obiective de finalizare a contractului, întrucât ofertantul desemnat câștigător nu a transmis garanțiile și documentele necesare pentru prelungirea valabilității ofertei, în ciuda demersurilor și solicitărilor repetate adresate de STB, în scopul finalizării procedurii de achiziție sectorială. Neîndeplinirea acestor obligații a condus la încetarea valabilității ofertei și a garanției de participare, creând un impediment definitiv pentru semnarea contractului’, se precizează în comunicatul STB.

Potrivit sursei citate, conform declarațiilor depuse de ofertant în cadrul licitației, producătorul propus pentru livrarea tramvaielor este o societate cu sediul în Moscova, Federația Rusă. Or, potrivit Regulamentului (UE) 2022/576, care modifică Regulamentul (UE) nr. 833/2014 privind măsurile restrictive împotriva Rusiei, este strict interzisă atribuirea sau executarea contractelor de achiziții publice cu entități rusești sau controlate de acestea. Această interdicție se aplică direct și în România și privește atât contractanții principali, cât și subcontractanții sau furnizorii care depășesc 10% din valoarea contractului, explică societatea.

În aceste condiții, STB menționează că procedura nu mai poate fi finalizată, existând atât un impediment obiectiv legat de valabilitatea ofertei, cât și un impediment legal derivat din legislația europeană.

‘STB S.A. își reafirmă angajamentul pentru respectarea strictă a cadrului legal și pentru derularea unor proceduri de achiziție transparente și conforme, menite să asigure modernizarea transportului public din București. Totodată, societatea va continua demersurile legale necesare pentru protejarea intereselor sale patrimoniale, inclusiv în ceea ce privește anularea penalităților stabilite de instanțele de judecată’, a declarat Daniel Istrate, director general STB S.A, citat în comunicat.