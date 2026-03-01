Peste 1.000 de angajați vor fi concediați de la STB. Ciprian Ciucu: „S-a îngroșat prea mult această structură”

Urmează marea curățenie din Societatea de Transport București (STB). Începând cu data de 1 aprilie, aproape 1.000 de angajați ar putea să fie concediați din companie, iar vizați sunt și jumătate dintre directori. Societatea nu reușește să scape de amenințarea falimentului și are datorii uriașe, deși spune chiar primarul general, că are de două ori bugetul Brașovului și consumă cât o primărie de sector.

Reprezentanți ai sindicatului transporturilor din București s-au întâlnit cu STB și cu primarul general pentru a discuta planul de eficientizare. În urma negocierilor s-a renunțat la unele măsuri propuse inițial, dar pe listă rămâne varianta concedierilor. E vorba despre reducerea funcțiilor de conducere cu 30%, a directorilor cu 50% și de personalul TESA.

Societatea de Transport București are în total, potrivit datelor actuale, 200 de directori și șefi de servicii. Dacă ne referim la șoferi și vatmani, numărul acestora se ridică la aproximativ 4.000. Calculând astfel, constatăm faptul că un director coordonează aproximativ 20 de angajați care lucrează pe traseu.

Potrivit datelor de pe site-ul societății, un singur director are un salariu de aproximativ 11.000 lei. La ora actuală compania are o datorie de 1 miliard 600 de milioane de lei și contracte care confirmă și Ciprian Ciucu că nu mai pot fi achitate.

„S-a creat această Asociație de Dezvoltare Intercomunitară de Transport din București-Ilfov, care a plecat cu vreo 60 de angajați și acum ajung la 200. Dacă vedeți ce rubedenie sunt pe acolo. Contactele sunt în acest fel pentru că ei nu mai au bani”, a declarat Ciprian Ciucu.

Concedierile ar urma să aibă loc după data de 1 aprilie, dar nu vor lovi șoferii și vatmanii.

„S-a îngroșat atât de mult această structură și vor trebui să existe niște disponibilizări”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

„Trebuie identificate acele departamente care nu-și au rostul. Sunt 100 de angajați. Datoriile să știți că nu au fost acum peste noapte”, a declarat Ciobănescu Valer, președintele Sidicatului STB.

Călătorii se plâng și ei de cum arată autobuzele și tramvaiele.

„Sunt împuțite. Aici este o mizerie nestinsă”, spune o femeie.

„Nu merg bine, sunt toate vechi”, spune o altă femeie.

La polul opus sunt și mulți șoferi care își dau demisia sau reclamă că sunt probleme la sistemul de frânare al multor autobuze, iar viața le este pusă în pericol.

Am cerut un punct de vedere și directorului general al STB, care neagă acuzațiile și spune că zilnic se face controlul și inspecția.