Ştefan Radu Oprea (PSD): Prognozele s-au înrăutaţit pentru anul 2026

Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), reafirmă, marţi seară, că trebuiau luate mai depere măsuri de relansare economică, întrucât prognozele arată că situaţia României s-a întăutăţit.

”E rău zice FMI, nu e bine spune Banca Mondială, raportul Comisiei Europene confirmă cu date scăderea economică din România. Prognozele tuturor s-au înrăutaţit pentru anul 2026. Ne-am obişnuit să ne uităm la aceste instituţii şi să comentăm ceva ce noi simţim în fiecare zi. 80% dintre români spun că mergem în direcţia greşită. Şi ce facem? Continuăm?”, a scris, marţi seară pe Facebook, secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea.

Acesta reafirmă că mpsurile de relansare economică trebuiau luate de mult: ”Am spus de mult că se poate şi altfel şi că trebuie să luăm măsurile de relansare economică. Începe să fie prea târziu…..”.

Radu Oprea distribuie şi un grafic care arată cum a evoluat inflaţia: ”Se putea şi altfel, deciziile proaste ne costă pe toţi”.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a redus la jumătate prognoza privind creşterea economiei României în acest an, înrăutăţind, totodată, şi estimările legate de evoluţia inflaţiei şi a şomajului.

PSD decide, în 20 aprilie, dacă rămâne sau nu la guvernare.