Stefano Gabbana, cofondatorul Dolce & Gabbana, demisionează din funcţia de preşedinte, dar rămâne implicat în creaţia brandului

Stefano Gabbana, cofondatorul casei italiene de modă Dolce & Gabbana, a demisionat din funcţia de preşedinte al companiei, însă va continua să se ocupe de partea creativă a brandului, potrivit unui document oficial citat de Reuters.

Designerul italian a renunţat la funcţia de preşedinte al companiei Dolce & Gabbana Holding şi al societăţii principale a grupului la începutul acestui an, conform documentului depus la registrul comerţului din Italia.

Casa de modă nu a oferit explicaţii suplimentare privind decizia.

Dolce & Gabbana a fost fondată în 1985 de Domenico Dolce şi Stefano Gabbana şi este una dintre cele mai cunoscute mărci italiene de lux, producând îmbrăcăminte, accesorii, parfumuri şi produse cosmetice.

Stefano Gabbana rămâne în continuare implicat în direcţia creativă a brandului, care reprezintă una dintre identităţile centrale ale companiei.