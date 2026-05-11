Stellantis şi Leapmotor îşi extind parteneriatul prin producţia comună de automobile electrice în Europa

Grupul auto Stellantis şi producătorul chinez de vehicule electrice Leapmotor au anunţat că vor începe producţia comună de automobile electrice în Europa, urmând să fabrice două modele în Spania, într-o extindere majoră a colaborării dintre cele două companii, relatează Reuters.

Acordul marchează trecerea parteneriatului dincolo de distribuţie şi vânzări, către producţie şi dezvoltare industrială comună.

Decizia vine înaintea prezentării noului plan strategic al Stellantis din 21 mai, în contextul în care noul CEO, Antonio Filosa, încearcă să recâştige cotă de piaţă în United States şi Europe şi să redreseze operaţiunile grupului.

Potrivit companiilor, proiectul va contribui la creşterea producţiei europene de vehicule electrice şi la utilizarea mai eficientă a capacităţilor industriale subutilizate ale Stellantis.

În acelaşi timp, Leapmotor obţine acces rapid la producţia locală în Europa, ceea ce îi va permite să evite tarifele vamale impuse de European Union pentru automobilele electrice fabricate în China.

Cele două companii vor produce SUV-ul electric Leapmotor B10 şi un nou SUV electric dezvoltat împreună sub marca Opel la fabrica Stellantis din Zaragoza.

Într-un comunicat separat, Opel a precizat că noul model va fi primul produs rezultat din parteneriatul extins dintre cele două grupuri şi va combina platforma electrică şi tehnologia bateriilor Leapmotor cu designul şi ingineria şasiului dezvoltate de Opel.

Şeful Opel, Florian Huettl, a declarat că noul model va fi dezvoltat în mai puţin de doi ani.

Stellantis şi Leapmotor analizează şi posibilitatea transferării fabricii din Madrid către joint venture-ul Leapmotor International începând din 2028, precum şi alocarea unor noi modele Leapmotor pentru producţie acolo.

Stellantis a cumpărat în 2023 o participaţie de 21% în Leapmotor şi a creat compania mixtă Leapmotor International, în care grupul franco-italian deţine 51%, iar Leapmotor 49%.

Cele două companii intenţionează de asemenea să coopereze în achiziţia de componente auto pentru a reduce costurile şi pentru a utiliza experienţa Chinei în ecosistemul vehiculelor electrice.

Stellantis a declarat că obiectivul este creşterea competitivităţii preţurilor şi accelerarea lansării de noi modele electrice pe piaţa europeană.