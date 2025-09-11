SUA: Fermierii pierd miliarde de dolari în urma reducerii vânzărilor de soia boabe către China

Fermierii americani pierd miliarde de dolari în urma înjumătățirii vânzărilor de soia boabe către China în acest sezon, stagnarea discuțiilor comerciale oprind exporturile, iar furnizorii rivali din America de Sud s-au grăbit să umple globul, conform traderilor și analiștilor, transmite Reuters.

Importatorii chinezi au rezervat pentru octombrie aproximativ 7,4 milioane tone metrice de soia boabe, în principal din America de Sud, acoperind 95% din cererea proiectată a Chinei pentru acea lună, și un milion tone pentru noiembrie, sau aproximativ 15% din importurile așteptate. Anul trecut pe vremea aceasta, cumpărătorii din China rezervaseră aproximativ 12-13 milioane tone metrice de soia boabe din SUA pentru perioada septembrie – noiembrie, susțin doi traderi din Asia.

În mod obișnuit Statele Unite livrau cea mai mare parte a producției de soia către China, în perioada septembrie – ianuarie, înainte să ajungă pe piață recolta din Brazilia, dar cumpărătorii din China încă nu au rezervat nici un vas de transport din SUA pentru noua recoltă de soia, potrivit traderilor.

În sezonul august 2024 – august 2025, SUA a vândut aproximativ 22,9 milioane tone de soia boabe principalului cumpărători din China. Anul trecut, statul asiatic a achiziționat din Statele Unite soia boabe în valoare de 12,8 miliarde de dolari.

”Dacă ne uităm la desfășurarea evenimentelor, credem că până la finalul anului importurile de soia boabe vor veni din America de Sud”, a declarat un trader din Singapore.

Prelungita absență a cumpărătorilor din China, pe fondul tensiunilor comerciale, ar putea spori presiunile asupra cotațiilor la Bursa de cereale de la Chicago, unde se stabilesc prețurile de referință la nivel mondial. Acum cotațiile la soia boabe sunt aproape de cel mai redus nivel din ultimii cinci ani susțin traderii.

În timp ce alte țări rezervă soia boabe din SUA, Dan Basse, președintele AgResource Co din Chicago, estimează că dacă China se ține departe de piața SUA până la mijlocul lunii noiembrie, pierderile totale la vânzări ar putea ajunge la 14-16 milioane tone.

Totuși, statul asiatic nu a închis complet ușa pentru importurile de soia boabe din SUA, putând face achiziții masive care să fie livrate în perioada noiembrie – ianuarie.

”Soia boabe din SUA are un preț atractiv pentru mulți cumpărători din afara Chinei, ținând cont de concurența limitată în sezonul de vârf de vânzări. În contrast, cererea solidă din China a dus la majorarea cotațiilor pentru soia boabe din Brazilia. Dacă se va ajunge la un acord comercial China-SUA, perspectivele pentru cotațiilor pentru soia boabe din se vor îmbunătăți semnificativ”, a apreciat Johnny Xiang, fondatorul AgRadar Consulting din Beijing.

China este cel mai mare cumpărător mondial de semințe oleaginoase.