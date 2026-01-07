SUA ”lucrează intens” la licenţele pentru livrările de cipuri ale Nvidia către China, dar termenul rămâne incert

Guvernul Statelor Unite ”lucrează febril” la analizarea cererilor de licenţă care ar permite companiei Nvidia să livreze procesoarele sale H200 către China, însă aprobările nu au fost încă acordate, iar data efectivă a livrărilor rămâne necunoscută, a declarat marţi directoarea financiară a companiei, Colette Kress, citată de Reuters.

Într-un interviu acordat unui analist al JPMorgan în cadrul Consumer Electronics Show (CES) de la Las Vegas, Kress a spus că Nvidia observă o cerere puternică din China pentru cipurile H200, după ce preşedintele Donald Trump a anulat anul trecut o interdicţie de lungă durată privind exportul acestora către piaţa chineză.

”Vom aştepta şi vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Kress, referindu-se la procesul de aprobare a licenţelor. Ea nu a comentat eventuale discuţii directe ale Nvidia cu oficialii chinezi, în contextul în care Reuters a relatat anterior că autorităţile de la Beijing analizează dacă vor permite aceste livrări.

În paralel, Nvidia a prezentat luni şase cipuri noi, despre care a spus că sunt deja în producţie completă şi fac parte din viitoarea generaţie de sisteme de calcul pentru inteligenţă artificială, denumită ”Vera Rubin”.

Kress a evitat să ofere detalii despre posibile blocaje în extinderea producţiei, afirmând însă că firma se simte ”foarte solidă” în privinţa lanţului său de aprovizionare.

Nvidia a anunţat anterior că vizează vânzări de până la 500 de miliarde de dolari din actuala generaţie de cipuri ”Blackwell”, precum şi din viitoarele cipuri Vera Rubin, până la sfârşitul acestui an. Potrivit lui Kress, compania poartă deja discuţii cu clienţii privind construirea de centre de date pentru anul 2027, fără a oferi însă o prognoză oficială de vânzări.

Incertitudinea privind calendarul aprobărilor pentru China evidenţiază tensiunile persistente din jurul exporturilor de tehnologie avansată şi rolul crucial al deciziilor guvernamentale în strategia globală a Nvidia.