Taiwanul a emis mandat pentru arestarea şefului OnePlus

Un mandat de arestare pe numele şefului producătorului chinez de smartphone-uri OnePlus a fost emis în Taiwan.

Pete Lau, şeful OnePlus, alături de alţi doi cetăţeni taiwanezi, sunt acuzaţi că ar fi angajat în mod ilegal ingineri taiwanezi la compania chineză.

Conform procurorilor, OnePlus, sub conducerea lui Lau, a recrutat în mod ilegal peste 70 de ingineri taiwanezi.

În rechizitoriu se arată că OnePlus a înfiinţat o firmă-fantomă cu sediul în Hong Kong, care a lansat o filială taiwaneză în 2015 fără aprobarea guvernului.

Filiala ar fi fost specializată în cercetare şi dezvoltare de smartphone-uri.

Aceste activităţi, conform procurorilor, încalcă legislaţia Cross-Strait, care reglementează relaţiile dintre China şi Taiwan. Una dintre prevederile acestor norme prevede ca firmele chineze să angajeze taiwanezi doar cu aprobarea guvernului taiwanez.