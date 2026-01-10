Taiwanul și-a dublat excedentul comercial pe relația cu SUA în 2025 grație cipurilor

Excedentul comercial al Taiwanului pe relația cu Statele Unite a ajuns la 150,116 miliarde dolari în 2025, o creștere de 132% față de excedentul din 2024, influențată de cererea puternică de cipuri și dispozitive de inteligență artificială (AI) din partea companiilor de tehnologie din SUA, transmite EFE.

Conform cifrelor publicate vineri de Ministerul Finanțelor din Taiwan, anul trecut insula a exportat spre SUA bunuri în valoare de 198,272 miliarde dolari și a importat bunuri în valoare de 48,156 miliarde dolari

Aceste cifre sunt în linie cu cele publicate anterior de Guvernul SUA, conform cărora Taipei-ul a înregistrat un excedent comercial de 111,874 miliarde de dolari între ianuarie și octombrie anul trecut, cu 51,8% mai mare decât în întregul an 2014, de pe urma schimburilor comerciale cu Washingtonul.

Analiștii subliniază că acest dezechilibru comercial este cauzat de dependența crescută a marilor companii de tehnologie din SUA de firmele taiwaneze.

De exemplu, grupul TSMC produce cipurile utilizate în cele mai avansate produse ale companiilor americane Apple, Nvidia și AMD, în timp ce un alt grup taiwanez, Foxconn, s-a impus ca unul dintre principalii producători de servere de inteligență artificială pentru Nvidia.

În ceea ce privește comerțul cu China – excluzând Hong Kong – Taiwanul a înregistrat în 2025 un excedent comercial cu gigantul asiatic de 8,386 miliarde de dolari, cu 52,4% mai puțin decât în anul precedent, ca urmare a unor exporturi și importuri de bunuri în valoare de 100,086 miliarde de dolari, respectiv 91,7 miliarde de dolari.

Cifrele privind dublarea excedentului comercial al Taiwanului pe relația cu Statele Unite nu vor fi bine primite la Washington, care pe 7 august a impus un tarif de 20% la importurile de pe insulă – excluzând semiconductorii – o reducere de 12 puncte procentuale față de tariful propus la începutul lunii aprilie. De atunci, ambele părți au purtat mai multe runde de negocieri, fără a ajunge încă la un acord comercial final. Într-o sesiune parlamentară din 1 decembrie, Yang Jen-ni, șeful echipei de negociere a Taiwanului, a declarat că oficialii de la Taipei și Washington se află în etapa finală a discuțiilor și că o reducere a tarifelor pentru insulă este ‘foarte probabilă’.