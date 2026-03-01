TAROM a suspendat zborurile către Tel Aviv, Beirut și Amman, până pe 2 martie

TAROM suspendă temporar zborurile comerciale către și dinspre Tel Aviv, Beirut și Amman, în perioada 28 februarie – 2 martie 2026, inclusiv, în contextul situației tensionate din zona Orientului Mijlociu și al restricțiilor impuse asupra spațiilor aeriene și aeroporturilor din regiune, a anunțat operatorul aerian național.

De asemenea, zborurile RO155 OTP-TLV și RO156 TLV-OTP din data de 3 martie sunt în curs de analiză, iar decizia finală va fi comunicată în cel mai scurt timp.

Pasagerii afectați au la dispoziție mai multe opțiuni: reprogramarea călătoriei pe o dată ulterioară; emiterea unui voucher TAROM; rambursarea integrală a biletului neutilizat.

‘Siguranța pasagerilor și a echipajelor rămâne prioritatea noastră absolută. TAROM va relua operarea acestor zboruri imediat ce condițiile vor permite desfășurarea lor în deplină siguranță’, se precizează în documentul postat de companie pe pagina sa de Facebook.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a recomandat, sâmbătă, cetățenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.

Și companiile AnimaWings, El Al și Hisky au anunțat suspendarea zborurilor programate în zilele următoare către Tel Aviv în timp ce Wizz Air a decis suspendarea tuturor zborurilor către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până în data de 7 martie.

Sâmbătă dimineața, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind anunțate explozii în Theran și alte orașe, precum Tabriz (nord-vest) și Isfahan (centru). Iranul a răspuns cu lansarea de rachete și drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite și a centrelor militare de pe teritoriul israelian, scrie EFE.