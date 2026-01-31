TAROM: Oferte promoționale pentru pasagerii care călătoresc din Chișinău către destinații din Europa și Orientul Mijlociu

Compania TAROM lansează o ofertă promoțională dedicată pasagerilor care călătoresc din Chișinău către destinații importante din Europa și Orientul Mijlociu, cu prețuri începând de la 119 euro pentru călătorii dus-întors, a anunțat vineri operatorul aerian național.

‘Biletele promoționale pot fi achiziționate în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, pentru călătorii efectuate între 15 martie și 30 iunie 2026 (data ultimului retur), perioadă ideală pentru escapade de primăvară și început de vară, pentru deplasări de business și nu numai. Zborurile sunt operate cu conexiune prin București și includ o rețea extinsă de destinații: Atena, Amsterdam, Amman, Beirut, Belgrad, București, Budapesta, Cairo, Madrid, Paris, Praga, Sofia și Salonic’, se arată într-un comunicat al companiei.

Tarifele sunt de la 119 euro pentru un zbor dus-întors Chișinău-București, 179 euro către Atena, Salonic și Sofia, 209 euro către Belgrad, Budapesta și Praga, 259 euro către Amsterdam, Madrid, Cairo și 279 euro către Paris, Amman și Beirut.

Prețurile includ toate taxele, un bagaj de mână și un obiect personal (maximum 8 kg în total), precum și check-in gratuit online, în aplicație și la aeroport.

Oferta este valabilă exclusiv pentru zboruri operate TAROM și pentru bilete emise în clasa tarifară Economy Promo – W. Rezervarea și emiterea biletului trebuie realizate simultan. Perioada minimă de ședere la destinație este de două zile sau noaptea de sâmbătă spre duminică, iar perioada maximă este de 14 zile.

Rezervările pot fi efectuate pe site-ul companiei și prin canalele de vânzare TAROM.

‘Prin această ofertă, TAROM își consolidează conectivitatea regională și oferă pasagerilor din Chișinău acces facil către destinații turistice și de afaceri majore din Europa și Orientul Mijlociu, prin hub-ul său din București’, se mai precizează în comunicat.