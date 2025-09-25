Taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B, un risc pentru sectorul bancar din New York

Anunțul președintelui Donald Trump privind intoducerea unor taxe de 100.000 de dolari pentru anumite vize de muncă reprezintă un motiv de îngrijorare în New York, orașul american care găzduiește cel mai mare număr de beneficiari de vize H-1B, în special în sectorul financiar, transmite AFP.

În prima jumătate a anului 2025, un număr de 4.975 de noi vize H-1B au fost acordate în New York, conform datelor furnizate de Serviciul SUA pentru Cetățenie și Imigrare.

La nivel de stat, California și Texas au primit cei mai mulți titulari de vize H-1B în primul semestru. Dar niciun oraș nu are atractivitatea New York-ului, lucru care poate fi explicat prin politicile de recrutare ale giganților de pe Wall Street.

În prima jumătate a anului, banca de investiții Goldman Sachs – al cărei sediu central din New York are 9.000 de angajați – a fost cel mai mare beneficiar de vize H-1B din oraș. Urmează alte bănci, precum Morgan Stanley și Citigroup, furnizorul de date financiare Bloomberg și firma de consultanță McKinsey.

Mai jos pe listă și în afara sectorului financiar, se află universități, precum Columbia, precum și instituții medicale.

‘Taxe de asemenea amploare vor reduce probabil drastic utilizarea vizelor H-1B’, a estimat Ethan Lewis, profesor de economie la Dartmouth College, într-un interviu acordat AFP. ‘Acest lucru va duce la o creștere (…) mai lentă a productivității. Și, pe termen lung, (acesta) îi va descuraja pe (străini) să își continue studiile în Statele Unite, deoarece mulți se bazează pe vizele H-1B pentru primul lor loc de muncă’, avertizează Ethan Lewis.

Un alt sector expus riscului – cel mai probabil să utilizeze astfel permise de muncă – este cel al tehnologiei. Anunțul lui Donald Trump nu a convins mulți antreprenori – inclusiv pe aliatul său, Elon Musk – care susțin că Statele Unite nu au suficientă forță de muncă calificată pentru a-și acoperi nevoile. Alții se așteaptă ca, în loc să fie oferite lucrătorilor americani, unele locuri de muncă ar putea fi externalizate în străinătate.

Vizele H-1B – trei sferturi dintre beneficiarii acestora sunt cetățeni indieni – permit lucrătorilor cu competențe specifice (oameni de știință, ingineri și programatori etc.) să lucreze în Statele Unite pentru o perioadă inițială de trei ani, care poate fi prelungită până la șase ani.

În 2025, posturile ocupate în bănci prin intermediul acestor permise de muncă au fost mai ales în domeniul tehnic (inginerie software, analiză cantitativă, știința datelor) decât în domeniul strict financiar.

Numărul de cereri pentru acest tip de viză a crescut semnificativ în ultimii ani, cu un vârf al aprobărilor în 2022, sub președinția președintelui democrat Joe Biden.

Statele Unite au aprobat aproximativ 400.000 de vize H-1B în 2024, dintre care două treimi au fost reînnoiri.

Potrivit Casei Albe, măsura luată de administrația Trump se aplică doar vizelor noi, nu și celor reînnoite sau titularilor actuali.