Taxele vamale au afectat în 2025 comerțul cu vin, România raportează o creștere a producției

Taxele vamale americane au contribuit anul trecut la un declin suplimentar al comerțului global cu vin, în timp ce consumul a rămas la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 60 de ani, presiunile economice și modificarea gusturilor continuând să-i afecteze pe băutori, arată datele publicate marți de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV), transmite Reuters.

Statele Unite sunt cea mai mare piață de vin din lume.

Suprafața viticolă din Uniunea Europeană a scăzut cu 1,6% în 2025, ajungând la un total de 3,2 milioane de hectare, reprezentând 45% din totalul global.

La nivel de țară, Spania avea anul trecut cele mai mari suprafețe viticole din lume – 919.000 hectare – o scădere de 1,3% comparativ cu 2024. Similar, Franța, care are a doua cea mai mare suprafață viticolă din UE, a înregistrat un declin pentru al treilea an consecutiv. În 2025, ajustările au accelerat, suprafața viticolă a scăzut cu 4,4% comparativ cu 2024, la 740.000 hectare. Și Italia a raportat anul trecut un recul de 0,3%, astfel încât suprafața viticolă s-a situat la 726.000 hectare.

Alți mari producători de vin din UE au raportat suprafețe în mare parte stabile, cu ajustări minore. Este cazul României (187.000 hectare), Portugaliei (171.000 hectare), Germaniei (102.000 hectare), Greciei (93.000 hectare), Bulgariei (58.000 hectare) și Ungariei (58.000 hectare).

De asemenea, producția de vin a României s-a situat anul trecut la 3,3 milioane hectolitri (mhl), un avans de 3,7% față de 2024. Producția de vin a României rămâne cu 16,7% sub media ultimilor cinci ani. Recolta a fost afectată de condițiile meteo variabile, inclusiv îngheț în primăvară și furtuni, precum și o disponibilitate inegală a apei în regiuni. Deși unele zone au beneficiat de pe urma ploilor în sezonul de creștere, altele, în special în vest, au rămas afectate de seceta persistentă și fenomene meteo extreme.

România, cu 3,5 milioane hectolitri (mhl), a înregistrat anul trecut o creștere de 11% a consumului de vin comparativ cu 2024, și rămâne cu 14,3% sub media ultimilor cinci ani.

Exporturile globale de vin au scăzut anul trecut cu 4,7% în funcție de volum, la 94,8 milioane hectolitri, cel mai redus nivel începând din 2009, iar în ceea ce privește valoarea, exporturile au înregistrat un declin de 6,7%, la 33,8 miliarde de euro, arată datele OIV.

Consumul de vin pe plan global a scăzut cu 2,7% în 2025, la 208 mhl, cel mai redus nivel începând din 1957.

Producția globală de vin în 2025 a ajuns la 227 milioane hectolitri, sub prognoza din noiembrie a OIV, de 232 milioane hectolitri, și cu doar 0,6% peste nivelul din 2024, care a fost cel mai scăzut începând din 1961.