Gusturile autentice și cultura Banatului, la BIAS 2026. „Ne mândrim cu titlul de Regiune Gastronomică Europeană în 2028”

O băgăm la cuptor și o coacem până se rumenește.

Credeți-mă, n-ați mai gustat această combinație. Este gustoasă, aerată, aromată”, spune un bucătar.

Identitatea Banatului nu se oprește însă doar la mâncare, ci se reflectă și în băuturile locale. Banat Spritz și Rachiu & Tonic aduc tradiția în prezent.

„Un ingredient pe care noi, în Banat, îl folosim de foarte mult timp. Practic, surpriza este că noi, în loc de sucul de lămâie sau de lime, folosim sucul de corcodușe verzi pentru a acri cocktailurile. În afară de acel suc, noi avem și siropuri de la producători locali din Banat.

Am vrut să arătăm că tradițiile autentice bănățene pot fi și cool, pot fi și pe înțelesul tinerilor”, spune un reprezentant.

Participarea la BIAS 2026 face parte din demersul de promovare a județului Timiș ca destinație turistică și gastronomică.

„Ne pregătim ca, în fiecare an în care România este reprezentată european la nivel gastronomic, la bordul aeronavelor TAROM să existe meniu reprezentativ din acea regiune, astfel încât să o promovăm peste hotare”, a declarat Silvia Teodorescu, purtător de cuvânt TAROM.

„Consiliul Județean Timiș este prezent aici cu câteva dintre experiențele minunate pe care noi le oferim în județul nostru. Suntem prezenți cu evenimente de live cooking, live mixology, cu produse locale de la noi din Banat și, având în vedere ruta directă pe care noi o avem de la Timișoara la București și invers, vă sfătuim să descoperiți frumusețile Banatului și să vă bucurați alături de noi de acest titlu de regiune gastronomică europeană 2028 și să vă bucurați de toate experiențele pe care județul Timiș le are să le ofere”, a declarat Andrei Manea, Director de Comunicare Visit Timiș.

„One shared table” este invitația de a descoperi Banatul la aceeași masă, prin gusturi care reflectă diversitatea unei regiuni construite la întâlnirea mai multor culturi.

Sursa: Antena 3 CNN