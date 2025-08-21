Tinerii români nu își permit să aibă propria casă sau să stea în chirie. O familie tânără are nevoie de 4 ani ca să strângă avansul

Puţini dintre tinerii din Europa, inclusiv cei români, îşi mai permit să aibă propria locuinţă sau să stea în chirie. Jumătate dintre cei din noua generaţie rămân cu părinţii mult după împlinirea vârstei de 20 de ani sau în chirie, dar în locuinţe supraaglomerate. Dintr-un salariu nu reuşesc să îşi plătească rata sau chiria, iar de economii nici nu poate fi vorba.

Peste 25% dintre tineri alocă aproape jumătate din câştigurile lor pentru cheltuielile locuinţelor. Mulţi se văd nevoiţi să rămână în casele părinţilor până la vârste mai înaintate sau să trăiască în condiții de supraaglomerare. Este şi cazul Alexandrei, o tânără de 24 de ani din Bucureşti.

Chiriile din București, la același nivel cu cele din marile orașe europene

În orașele universitare din România, prețul lunar al chiriilor atinge cote ale marilor orașe europene, motiv pentru care doar 37% dintre tineri cu vârsta de până în 24 de ani îşi permit o locuinţă proprie, potrivit unui studiu realizat de Colliers.

„În general, tinerii, în special cei de până în 24 de ani locuisc într-o proporție destul de mare împreună cu părinții, familia, circa 40% dintre aceștia locuiesc încă cu familia, undeva peste o treime locuiesc într-o proprietate personală”, a spus Gabriel Blanita, agent imobiliar.

În marile orașe, tinerii caută locuințe care se află în proximitatea facultăților la care studiază, pentru a nu mai aloca alți bani și pentru plata transportului. De exemplu, în zona Lacului Tei, în apropiere de Facultatea de Construcții, prețul mediu al unei garsoniere se este între 350 și 400 de euro.

Însă, în București, prețul pentru închirierea unei garsoniere variază de la zonă la zonă, iar în unele locuri poate ajunge chiar și până la 500 de euro.

În alte orașe ale țării, de exemplu în Cluj, o garsonieră se închiriază cu aproximativ 350 de euro pe lună. În Brașov, o garsonieră costă în jur de 320 de euro, iar în Constanța sau Iași, costul este de 300 de euro.

„În orașele mari din România, chiria crește constant pentru că avem o creștere a veniturilor constantă și implicit cererea pentru aceste locuințe este mai mare, depopulându-se zone rurale. Dar avem și această problemă apărută recent și anume creșterea impozitelor”, a explicat Cristian Păun, analist economic.

Iar în contextul actual, o familie tânără din Bucureşti are nevoie de aproximativ patru ani pentru a economisi avansul de 20% pentru un apartament.