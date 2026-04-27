Toyota anunță vânzări record, în pofida dicultăților provocate de război și a impactului taxelor vamale americane

Toyota Motor a raportat luni vânzări record în anul financiar 2025, pentru prima dată în ultimii doi ani, datorită cererii robuste pentru vehicule hibride, în special în America de Nord, în pofida impactului taxelor vamale americane, transmit Reuters și Kyodo.

Pe plan mondial, Toyota a vândut 10,48 milioane de mașini, un avans de 2% față de anul precedent, în timp ce producția globală a urcat cu 2,2%, la 9,89 milioane de vehicule, de asemenea prima creștere din ultimii doi ani, a anunțat cel mai mare producător auto din lume în funcție de volumul vânzărilor.

Totuși, exporturile din Japonia către Orientul Mijlociu aproape s-au înjumătățit în martie, înregistrând un declin anual de 46,4%, la 17.122 unități, pe fondul conflictului din regiune, a informat Toyota.

În anul fiscal 2025, vânzările de peste hotare ale Toyota au urcat cu 2,7%, la nivelul record de nouă milioane de unități, iar livrările către Statele Unite au înregistrat un avans de 7,7%, la 2,52 milioane de unități, datorită cererii solide pentru modelele Corolla și Camry.

În China, cea mai mare piață auto din lume, vânzările Toyota au scăzut cu 1,4%, la 1,76 milioane de vehicule, pe fondul intensificării concurenței, în timp ce în Japonia s-a înregistrat un declin de 2%, la 1,47 milioane de unități.

În plus, vânzările globale de vehicule electrificate, inclusiv vehicule electrice (EV), au crescut cu 6,5%, ajungând la nivelul record de 5,04 milioane de unități.

Producția externă a Toyota a urcat cu 3,2%, la 6,66 milioane de vehicule, pe fondul majorării producției cu 11,4% în SUA, la 1,39 milioane de unități.

În martie, vânzările globale au scăzut cu 7,3%, la 897.871 vehicule, în timp ce pe plan mondial global producția a crescut cu 2,1%, la 902.210 vehicule, un nivel record pentru această lună. Vânzările în Orientul Mijlociu au înregistrat un declin de 32,3%, cele din Statele Unite și China un recul de 8,5% și, respectiv, de 8%.

Și alți producători auto au avertizat asupra reducerii cererii în Orientul Mijlociu, ca urmare a războiului care afectează regiunea.

Conform calculelor Reuters, Toyota a rămas în 2025 cel mai mare producător auto din lume, pentru al șaselea an consecutiv, datorită cererii robuste de vehicule hibride în America de Nord, depășind rivalul german Volkswagen AG.