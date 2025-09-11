Trafic record pe Heathrow: peste opt milioane de pasageri în august

Numărul pasagerilor de pe aeroportul londonez Heathrow a depășit opt milioane de pasageri în august, pentru prima dată în istoria sa, pe fondul solicitărilor pentru extinderea sa, transmite DPA.

Heathrow a precizat că este primul aeroport european care depășește acest prag, după un sezon aglomerat de vară.

Heathrow, cel mai mare aeroport din Marea Britanie și Europa în privința numărului de pasageri, a informat că cea mai aglomerată zi înregistrat vreodată a fost 1 august, când s-au înregistrat aproximativ 270.000 de călători.

De asemenea, a fost raportată în timpul verii scăderea cu o treime a numărului zborurilor anulate în ziua călătoriei, față de perioada similară din 2024.

Oficialii au anunțat că aeroportul ‘operează acum la capacitate completă, în detrimentul comerțului britanic și al conectivității’, și au salutat ‘angajamentul Guvernului de a extinde Heathrow’. Adăugarea celei de-a treia piste va permite încă 276.000 zboruri pe an.

Heathrow a propus ca extinderea să fie realizată cu finanțare din mediul privat, fără utilizarea banilor contribuabililor, la un cost de 21 miliarde de lire sterline (24,5 miliarde de dolari).

Aeroportul Heathrow operează la 100% din capacitate și riscă să fie devansat de alte aeroporturi din Europa. Heathrow are două piste, comparativ cu patru piste la aeroporturile Charles de Gaulle din Paris și aeroportul internațional din Frankfurt și șase piste la aeroportul Schiphol din Amsterdam.

Heathrow a înregistrat în 2024 cel mai aglomerat an din istoria sa în ceea ce privește numărul numărul de pasageri.

Numărul pasagerilor care au trecut anul trecut prin aeroportul din vestul Londrei s-a situat la aproximativ 83,9 milioane de persoane, o creștere de 4,7 milioane față de 2023 și de trei milioane față de precedentul record anual, în 2019.