Trump laudă Palantir, în timp ce acţiunile companiei au consemnat o scădere săptămânală de aproape 15%

Preşedintele Donald Trump a lăudat compania Palantir într-o postare publicată vineri pe platforma Truth Social, în timp ce acţiunile firmei de software bazat pe inteligenţă artificială au consemnat o scădere de aproape 15% în această săptămână, iar investitorul Michael Burry şi-a reiterat pariul împotriva companiei, ale cărei capabilităţi sunt folosite în război, transmite CNBC.

”Palantir Technologies (PLTR) a demonstrat că are capacităţi şi echipamente excelente pentru război. Întrebaţi-i pe duşmanii noştri!”, a scris Trump pe reţeaua socială.

Armata Statelor Unite foloseşte, potrivit relatărilor, platforma Maven Smart System a Palantir, bazată pe inteligenţă artificială, pentru identificarea ţintelor în Orientul Mijlociu, în legătură cu atacurile împotriva Iranului care au început la sfârşitul lunii februarie.

Guvernul american, inclusiv Pentagonul şi agenţia pentru imigraţie şi controlul frontierelor (ICE), generează mai mult de jumătate din veniturile companiei în Statele Unite.

De-a lungul anilor, directorul general Alex Karp a susţinut în mod vocal armata americană şi necesitatea de a oferi militarilor cele mai bune instrumente. Deşi în trecut a criticat poziţiile lui Trump şi a donat pentru campania fostului preşedinte Joe Biden, Karp a sprijinit ulterior noua administraţie şi politicile acesteia.

Karp a apărat frecvent Palantir atunci când compania a fost criticată pentru instrumentele folosite în supravegherea imigranţilor şi a cetăţenilor americani. Sprijinul său public pentru Israel după atacul Hamas din 7 octombrie a determinat, de asemenea, plecarea unor angajaţi din companie, a declarat el anterior pentru CNBC.

În octombrie anul trecut, Lisa Gordon, responsabilă de comunicare la Palantir, a declarat într-un interviu la un eveniment organizat de publicaţia The Information că apropierea politică a companiei de administraţia Trump este ”îngrijorătoare”. Înregistrarea video a fost ulterior eliminată de pe YouTube şi de pe reţelele sociale ale publicaţiei.

Palantir are legături şi cu laboratorul de inteligenţă artificială Anthropic, care a fost inclus pe lista neagră a Departamentului Apărării după ce au fost ridicate îngrijorări privind utilizarea instrumentelor sale pentru arme autonome şi supraveghere guvernamentală. Platforma Palantir utilizează modele dezvoltate de Anthropic şi de alte laboratoare de inteligenţă artificială.

Alex Karp a declarat luna trecută pentru CNBC că Palantir va renunţa treptat la modelele Anthropic, însă acest lucru nu s-a întâmplat încă.

Acţiunile companiilor de software au scăzut în această săptămână după ce Anthropic a lansat noul model Mythos într-o versiune limitată, invocând riscuri de utilizare abuzivă de către hackeri. Temeri că noile instrumente de inteligenţă artificială ar putea înlocui modelele tradiţionale de software au afectat sectorul în ultimele luni.

Investitorul cunoscut pentru poziţiile de tip short, Michael Burry, a vizat în ultima perioadă acţiunile companiei, dar şi alte companii din domeniul inteligenţei artificiale. Într-o postare publicată în această săptămână şi ulterior ştearsă, Burry a scris că Anthropic ”îi ia locul lui Palantir”.

După postarea lui Trump de vineri, Burry a comentat din nou situaţia companiei.

”Acţiunile ar putea primi un impuls aici. Au scăzut odată cu acţiunile din sectorul software. După cum am menţionat, continui să deţin opţiuni de vânzare, deoarece cred că valoarea fundamentală a acestei companii este mult sub 50 de dolari pe acţiune.””, a scris el într-o postare pe platforma Substack.

După scăderile din această săptămână, accentuate chiar în ziua postării lui Trump, acţiunile Palantir se tranzacţionauîn jurul valorii de 128 de dolari.