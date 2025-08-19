Ucraina anunţă vizita unei delegaţii americane pentru fondul comun de investiţii, în septembrie

Oficialii ucraineni care lucrează la crearea unui fond comun de investiţii cu Statele Unite se pregătesc să primească o delegaţie americană în septembrie, a declarat luni ministrul Economiei, Oleksi Sobolev, citat de Reuters.

Fondul a fost înfiinţat anul acesta, în cadrul unui acord privind mineralele critice, vizând consolidarea relaţiilor bilaterale şi sprijinirea reconstrucţiei Ucrainei după invazia Rusiei.

Prima şedinţă a consiliului de administraţie al fondului va avea loc luna viitoare şi va analiza ”un portofoliu de proiecte investiţionale”, a precizat Sobolev.

”O delegaţie numeroasă va veni din SUA în septembrie pentru a călători prin Ucraina şi a analiza aceste proiecte”, a spus ministrul, adăugând că primele investiţii ar putea fi realizate în următoarele 12 luni.

Ca parte a colaborării, premierul ucrainean a dispus o revizuire a tuturor licenţelor de exploatare a mineralelor strategice din ţară, considerate esenţiale pentru dezvoltarea fondului comun.