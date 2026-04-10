Ucraina îşi asigură aprovizionarea cu petrol din partea statelor din Golf în schimbul sprijinului militar

Ucraina va primi combustibili fosili atât de necesari din partea ţărilor din Golf în schimbul asistenţei de apărare pe care o oferă, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează POLITICO.

Kievul a încheiat pacturi de apărare cu Arabia Saudită, Qatar şi Emiratele Arabe Unite în martie, dar detaliile acestor acorduri nu au fost dezvăluite la momentul respectiv. La acea vreme, roiurile de drone iraniene loveau regiunea ca răspuns la atacurile americane şi israeliene.

Aliaţii din Orientul Mijlociu ai Washingtonului au apelat la Kiev pentru ajutor – doreau experienţa Ucrainei în combaterea dronelor, acumulată în cei patru ani de război cu Rusia.

Luna trecută, Zelenski a trimis peste 200 de soldaţi ucraineni din unităţile sale anti-drone în Orientul Mijlociu pentru a ajuta aceste ţări să respingă dronele Shahed ieftine ale Iranului – o variantă a celor cu care s-a confruntat Ucraina din partea Rusiei.

Vineri, Zelenski a explicat acordurile de apărare într-o conferinţă de presă. „Am încheiat acorduri pe zece ani cu trei ţări”, a precizat el, adăugând că, în schimbul împărtăşirii experienţei sale în luptă, Kievul va primi rachete de interceptare, asistenţă financiară şi, cel mai important, livrări de petrol şi motorină.

„În unele cazuri, primim ţiţei care va fi livrat rafinăriilor din Europa pentru prelucrare”, a spus Zelenski. „În altele, vorbim despre produse finite – motorină”, a anunţat el.

Kievul se confruntă cu o penurie masivă de combustibil, din cauza atacurilor persistente ale Rusiei asupra depozitelor de combustibil şi a pericolului de a păstra cantităţi masive de combustibil într-o ţară aflată sub atac.

Preţurile la gazul ucrainean au crescut, de asemenea, vertiginos, în timp ce guvernul a recunoscut că se bazează pe furnizori străini pentru aproximativ 85% din stocurile sale de combustibil. POLITICO a relatat anterior modul în care soldaţii ucraineni raţionalizează motorina – utilizată pentru a alimenta maşinile de război mai grele, precum tancurile şi alte vehicule blindate de pe linia frontului.

Zelenski a adăugat că a asigurat suficient combustibil pentru anul viitor şi că sunt în curs de negociere acorduri similare cu Oman, Kuweit şi Bahrain.