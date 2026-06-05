Comisia Europeană a aprobat solicitarea Transgaz pentru a permite aprovizionarea diversificată cu gaze a Ucrainei

Comisia Europeană a aprobat, vineri, modificarea angajamentelor asumate în luna martie 2020 de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A, în contextul unui caz antitrust, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

În conformitate cu angajamentele inițiale, Transgaz a pus la dispoziția statelor membre ale UE învecinate capacități pentru exporturile de gaze naturale din România. În cadrul angajamentelor modificate, Transgaz va oferi, de asemenea, posibilitatea de a exporta capacități către Ucraina, contribuind la dezvoltarea unei piețe regionale a gazelor și la diversificarea aprovizionării cu gaze a Ucrainei.

În luna mai 2026, Transgaz a solicitat o modificare a angajamentelor inițiale pentru a-i permite să ofere capacități de export concurente în două puncte de interconectare: unul între România și Bulgaria și altul între România și Ucraina pe aceeași conductă de gaz.

Capacitățile concurente sunt capacitățile rețelei de gaze care nu pot fi alocate la un moment dat fără reducerea totală sau parțială a capacității oferite la un alt punct. Aceste capacități sunt puse la dispoziție pe piață prin licitații și apoi alocate în funcție de cerere. Acest lucru permite alocarea echitabilă și eficientă a capacității globale a rețelei, în situațiile în care nu pot fi satisfăcute toate cererile utilizatorilor rețelei.

Comisia Europeană a evaluat cererea Transgaz în temeiul clauzei de reexaminare cuprinse în angajamentele din martie 2020 și a concluzionat că Transgaz a demonstrat un motiv întemeiat pentru modificarea angajamentelor într-un mod compatibil cu obiectivele acestora. Angajamentele vor rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026.

SNTGN Transgaz SA este unicul operator al Sistemului National de Transport Gaze Naturale (SNT) care asigură transportul a peste 90% din gazul natural consumat în România. Acționarul principal al companiei este Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului.