Ucraina va primi la summitul NATO un angajament de ajutor militar de 140 de miliarde de euro

Statele europene membre ale NATO și Canada se vor angaja la summitul Alianței săptămâna viitoare să ofere Ucrainei până la sfârșitul acestui an un ajutor militar de 70 de miliarde de euro și din nou aceeași sumă anul viitor, așadar 140 de miliarde de euro, au declarat vineri surse diplomatice citate de agențiile AFP și dpa.

Conform acestor surse, suma include ajutorul militar de 60 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană s-a angajat să-l ofere Kievului în 2026 și 2027, câte 30 de miliarde de euro în fiecare din acești ani printr-un împrumut din care au început deja să fie efectuate plăți către Ucraina, țară care nu va trebui să-l ramburseze decât dacă Rusia îi va plăti ‘reparații de război’, altfel împrumutul va fi plătit de statele UE care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia și Slovacia.

Prin urmare, pe lângă aceste 60 de miliarde de euro, statele europene membre ale NATO și Canada se vor angaja să ofere din propriile lor bugete Ucrainei ajutoare militare noi de 80 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2027.

Acest angajament, care va fi formalizat la summitul NATO, unde va fi prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, este menit să transmită Rusiei semnalul că Alianța rămâne neclintită în susținerea Ucrainei în războiul intrat în al cincilea an.

Fondurile vor fi puse la dispoziție în principal de membrii europeni ai NATO, întrucât președintele american Donald Trump refuză să mai ofere gratuit ajutor militar Ucrainei, el acceptând doar să vândă. Așa a apărut mecanismul PURL (Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina), prin care țări europene membre ale NATO și Canada cumpără din SUA arme și muniții destinate Ucrainei.