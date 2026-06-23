UE alocă peste 56 milioane euro ajutor de urgență pentru fermierii din Portugalia, România, Cipru, Croația și Slovenia

Statele membre UE au aprobat luni propunerea Comisiei Europene de a mobiliza peste 56 de milioane euro din rezerva pentru agricultură pentru fermierii din Portugalia (30 milioane euro), România (14,8 milioane euro), Cipru (4,6 milioane euro), Croația (4,4 milioane euro) și Slovenia (2,8 milioane euro), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Aceste fonduri sunt pentru sprijinirea fermierilor afectați de pagubele semnificative cauzate de evenimentele climatice nefavorabile. Sprijinul va fi direcționat către fermierii care cultivă terenurile arabile, produc fructe, nuci, viță de vie, măsline, inclusiv crescători de animale cu ferme mixte. Bugetul alocat poate fi completat cu până la 200% din fondurile naționale.

Pe tot parcursul anului trecut și în primul semestru din 2026, fermierii din aceste țări s-au confruntat cu pagubele semnificative și au suferit pierderi economice cauzate de evenimentele climatice nefavorabile și dezastrele naturale.

Portugalia a fost lovită de furtuna Kristin în ianuarie și februarie 2026, ploile abundente, vânturile puternice și inundațiile provocând pagube și distrugând terenul agricol și infrastructura. Aceste evoluții au avut ca rezultat pierderi considerabile pentru producția agricolă.

În România, seceta severă și valurile repetate de căldură din perioada iunie – august 2025 au afectat randamentele culturilor de porumb și floarea soarelui. Ciprul s-a confruntat cu seceta prelungită și căldura extremă din mai, care a provocat pierderi majore ale producției agricole și costuri mai ridicate cu hrănirea animalelor. În Croația, s-au înregistrat temperaturi extrem de scăzute în primăvara și vara anului trecut, ploi excesive și secetă, afectând recoltarea fructelor, a nucilor, a sfeclei de zahăr și a viței de vie. Slovenia s-a confruntat cu îngheț în primăvară, care a redus producția de mere.

Sectoarele agricole și culturile eligibile pentru sprijin includ în Portugalia: culturile arabile, uleiul de măsline și măslinele de masă, fructele și legumele, vița de vie și animalele de fermă. În Croația: prunele, alunele, vița de vie și sfecla de zahăr. În Cipru: citricele, bananele, smochinele, rodiile, vița de vie, uleiul de măsline și măslinele de masă, cerealele, culturile furajere, apicultura și animalele (bovine, oi și capre). În Romania: porumb și floarea soarelui, iar în Slovenia: merele.

Autoritățile naționale trebuie să se asigure că fermierii primesc sprijinul rapid, iar ajutorul trebuie distribuit cel târziu până în 28 februarie 2027.