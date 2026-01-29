UE alocă un grant de 104 milioane de euro pentru proiectul CARMEN între România și Bulgaria

Comisia Europeană a anunțat miercuri că va aloca aproape 650 de milioane euro sub formă de granturi din partea Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) pentru a contribui la finanțarea a 14 proiecte transfrontaliere de infrastructură energetică, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Unul dintre cele 14 proiecte care va beneficia de finanțare este proiectul CARMEN (Carpathian Modernized Energy Network), care vrea să îmbunătățească integrarea pieței energiei electrice, să sprijine integrarea surselor de energie regenerabilă la scară largă și să asigure securitatea și flexibilitatea energetică în România și Bulgaria.

Un grant pentru lucrări de construcție în valoare de 103,69 milioane euro va fi acordat acestui proiect. Potrivit Executivului comunitar, rețelele de transport și distribuție vor fi modernizate și digitalizate pentru a îmbunătăți eficiența și a permite fluxuri sigure de energie electrică din producția de energie din surse regenerabile.

‘O uniune energetică puternică și independentă, care să furnizeze energie curată și ieftină consumatorilor, trebuie să se bazeze pe o infrastructură energetică integrată și sigură. Proiectele pe care le sprijinim financiar vor spori competitivitatea și securitatea energetică a Europei, aducându-ne pe o traiectorie constantă către independență’, a declarat comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen.

În ansamblu, finanțarea este alocată pentru 6 proiecte de infrastructură de energie electrică, inclusiv rețele electrice inteligente, și pentru 8 proiecte de infrastructură de hidrogen.

Aproape 470 de milioane euro din finanțare sunt alocate celor 6 proiecte din domeniul energiei electrice, inclusiv rețelelor electrice inteligente. Cel mai mare grant, în valoare de 180 de milioane euro, va sprijini proiectul AGUAYO II pentru construirea unei centrale hidroelectrice reversibile cu acumulare prin pompare în Spania. Instalația combină eficiența sporită a producției de energie din surse regenerabile cu o instalație subterană, fără a fi necesară extinderea rezervoarelor de apă existente utilizate de instalație, neavând, prin urmare, niciun impact asupra mediului.

Aproape 113 milioane euro vor contribui la creșterea rezilienței și a protecției infrastructurii energetice critice împotriva amenințărilor fizice, cibernetice și de altă natură în Polonia, Estonia, Letonia și Lituania în cadrul sincronizării baltice. Aceasta este prima dată când MIE finanțează măsuri de reziliență și de protecție a infrastructurii energetice critice la o astfel de scară, consolidând capacitatea sistemului energetic al UE de a răspunde noilor provocări.

Aceasta este a doua cerere de propuneri din cadrul primei liste PIC/PMI. Finanțarea acordată depășește bugetul indicativ inițial al cererii de propuneri, de 600 de milioane euro, reflectând succesul și interesul observate în prima cerere de propuneri din 2024. În plus, pentru prima dată, finanțarea MIE va fi utilizată pentru a sprijini protecția infrastructurii energetice critice și pentru a finanța proiecte de lucru privind hidrogenul, demonstrând maturitatea tot mai mare a sectorului.

În urma evaluării cererilor de către Comisie, statele membre au examinat propunerea Comisiei în cadrul Comitetului de coordonare al MIE din 15 ianuarie 2026 și au votat în favoarea acesteia. Adoptarea oficială a deciziei de atribuire va avea loc în următoarele săptămâni. Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) va pregăti apoi acorduri de grant cu beneficiarii. Următoarea cerere de propuneri MIE pentru infrastructura energetică este planificată pentru al doilea trimestru al anului 2026.