UE analizează dacă Apple Ads şi Apple Maps trebuie supuse regulilor stricte

Comisia Europeană va examina dacă serviciile Apple Ads şi Apple Maps ar trebui încadrate în categoria ”gatekeeper”, ceea ce le-ar supune obligaţiilor severe prevăzute de Digital Markets Act (DMA), după ce ambele au îndeplinit pragurile tehnice stabilite de legislaţie. Apple susţine însă că aceste servicii ar trebui să fie excluse, transmite Reuters.

În prezent, App Store, sistemul de operare iOS şi browserul Safari sunt deja desemnate ”servicii de platformă esenţiale” în cadrul DMA, legea care urmăreşte să limiteze dominaţia marilor companii tehnologice şi să stimuleze concurenţa.

Potrivit Comisiei, Apple a notificat oficial că Apple Ads şi Apple Maps au depăşit cele două criterii-cheie ale actului: peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar şi o capitalizare de piaţă de minimum 75 miliarde de euro.

Executivul european are 45 de zile lucrătoare pentru a decide dacă va desemna cele două servicii drept ”gatekeeper”. În cazul unei decizii pozitive, Apple ar avea şase luni pentru conformare.

Apple a transmis deja răspunsuri oficiale, argumentând că:

Apple Ads nu este un actor major pe piaţa europeană de publicitate online şi are o cotă minimă în comparaţie cu Google, Meta, Microsoft, TikTok sau X. Compania a subliniat că nu combină date din alte servicii Apple sau de la terţi pentru a-şi alimenta platforma publicitară.

Apple Maps are o utilizare foarte limitată în UE comparativ cu Google Maps sau Waze şi nu oferă funcţii esenţiale de intermediere care să conecteze în mod direct companiile cu utilizatorii, motiv pentru care, spune Apple, nu îndeplineşte rolul unui gatekeeper.

Decizia Bruxelles-ului este aşteptată în ianuarie, iar verdictul ar putea extinde semnificativ responsabilităţile Apple sub regimul strict al DMA.