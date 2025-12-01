UE are un nou sistem de indicații geografice pentru produsele artizanale și industriale

Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii și alți producători europeni își vor putea înregistra denumirile de produse în cadrul noului sistem al UE de indicații geografice (IG) pentru produsele artizanale și industriale, începând cu 1 decembrie 2025, a anunțat luni Comisia Europeană.

Aceasta marchează prima dată când protecția indicațiilor geografice, utilizată de mult timp pentru alimente și băuturi, va acoperi produsele neagricole, completând piața unică a indicațiilor geografice, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Sistemul va proteja produse iconice, cum ar fi sticla boemă, porțelanul Limoges, cuțitele Solingen și tweedul Donegal, a căror reputație și calitate provin din locul lor de origine. Această protecție va proteja competențele tradiționale, va sprijini locurile de muncă locale și va ajuta consumatorii să recunoască produsele europene autentice și de înaltă calitate.

Producătorii pot depune o cerere prin intermediul unei asociații recunoscute sau individual. Fiecare cerere trebuie să includă un ‘caiet de sarcini’ care să evidențieze denumirea, procesul de producție și aria geografică și trebuie depusă la autoritatea națională competentă din statele membre ale UE.

Danemarca, Finlanda, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos și Suedia au obținut o derogare pentru etapa națională, iar producătorii vor putea, în mod excepțional, să depună o cerere direct la Oficiul UE pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), care gestionează întreaga procedură.

Prin transformarea patrimoniului în oportunitate, acesta va consolida economiile regionale, va păstra identitatea culturală și va combate contrafacerile atât online, cât și offline.