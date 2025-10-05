UE este în impas din cauza despăgubirilor care au legătură cu Rusia acordate Raiffeisen

Austria a informat vineri Uniunea Europeană că nu va sprijini cel mai recent pachet de sancțiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei, dacă UE nu deblochează unele active rusești pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen pentru daunele impuse de un tribunal din Rusia, au declarat mai mulți diplomați consultați de Reuters.

Însă alte guverne din UE au declarat că nu pot accepta o astfel de mișcare, deoarece asta ar legitima tribunalele rusești să ordone confiscarea activelor occidentale. Aceste guverne se tem că o astfel de mișcare ar putea încuraja și alți oligarhi ruși să adopte o abordare similară. Conflictul dintre Austria și alte state UE a avut loc în cadrul unei reuniuni cu ușile închise a ambasadorilor țărilor UE organizată vineri la Bruxelles, dedicată finalizării celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Moscovei pentru invazia Ucrainei.

În ianuarie, un tribunal rusesc a ordonat Raiffeisen Bank International să plătească daune în valoare de două miliarde de euro, în urma unui proces intentat de o companie deținută anterior de oligarhul rus Oleg Deripaska. Instanța a precizat că banca ar putea recupera această amendă prin preluarea echivalentului în acțiuni la compania de construcții austriacă Strabag, deținută anterior parțial de Deripaska. Raiffeisen nu a reușit până acum să facă acest lucru, deoarece acțiunile lui Deripaska la Strabag sunt înghețate conform sancțiunilor UE.

Viena dorește să folosească cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni pentru a dezgheța acțiunile lui Deripaska la Strabag în valoare de două miliarde de euro, astfel încât Raiffeisen să le poată prelua.

‘Austria a declarat că nu poate fi de acord cu pachetul de sancțiuni dacă Raiffeisen nu este inclusă’, a declarat un diplomat UE. Alți doi au confirmat că aceasta a fost poziția Austriei în cadrul întâlnirii.

‘Desigur, Austria apără interesele companiilor austriece la Bruxelles și încearcă să se asigure că agresorul rus nu profită de două ori’, a declarat Ministerul de Externe al Austriei într-un comunicat, referindu-se la daune și la recuperarea în cele din urmă a acțiunilor Strabag.

Totuși, marea majoritate a țărilor UE s-au opus vehement includerii unei astfel de măsuri, susținând că ar crea o modalitate pentru Moscova de a schimba activele firmelor europene din Rusia cu active rusești înghețate în Europa.

‘Toate celelalte țări au fost împotriva acesteia, chiar și Germania și Franța’, a declarat un diplomat citat de Reuters. Doar Comisia Europeană a fost de partea Vienei, au spus diplomații.

‘Dacă mergem pe această cale, am putea dezgheța o mulțime de active rusești și nu cred că acesta este obiectivul’, a spus un alt diplomat UE.

Diplomații au declarat că deocamdată calea de ieșire din impas nu este clară și că discuțiile vor continua săptămâna viitoare.

Acțiunile lui Deripaska la Strabag au rămas înghețate în temeiul sancțiunilor UE din 2022, când oligarhul a fost acuzat că a sprijinit complexul militar-industrial al Rusiei în urma invaziei Ucrainei. Reuters a dezvăluit miercuri că Raiffeisen, cel mai mare creditor occidental care operează încă în Rusia, și acționează ca o punte financiară către Occident, a eșuat într-o altă încercare de a vinde o participație la subsidiara sa rusească. Oficialii ruși s-au opus vânzării, temându-se că, dacă subsidiara Raiffeisen aceasta ajunge la un cumpărător intern, operațiunea ar putea declanșa noi sancțiuni împotriva creditorului.