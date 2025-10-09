UE mobilizează un miliard de euro pentru a recupera decalajul în domeniul AI

Uniunea Europeană, care vrea să recupereze decalajul față de Statele Unite și China în domeniul inteligenței artificiale (AI), a lansat miercuri două planuri strategice pentru a accelera adoptarea AI în industria și știința europeană, transmite AFP.

”Anul trecut, doar 13% dintre companiile europene au folosit AI, cu disparități semnificative între statele membre”, cu toate că AI le poate oferi ”câștiguri uriașe de productivitate”, a explicat comisarul pentru suveranitate tehnologică, Henna Virkkunen, într-o conferință de presă în Parlamentul European.

Comisia Europeană, care vrea să majoreze acest procent până la 75% în 2030, a lansat deja multiple inițiative pentru a reduce acest decalaj, în special prin promovarea creării de ”gigafabrici de AI” și centre de date în Europa, precum și prin adoptarea unui regulament privind AI care urmează să intre în vigoare anul viitor.

Acum, Executivul european intenționează să își canalizeze eforturile prin acțiuni specifice, începând cu industria și știința: de la medicină la robotică, inclusiv energie, apărare și industria auto, și va încuraja întreprinderile și organizațiile să facă din AI o prioritate absolută.

Pentru a realiza acest lucru, UE va mobiliza aproximativ un miliard de euro, în special prin programul său emblematic de sprijin pentru cercetare, Orizont Europa.

”Acesta va permite finanțare de măsuri concrete, cum ar fi o rețea de detectare a cancerului, dezvoltarea de modele specializate de inteligență artificială sau implementarea tehnologiilor de conducere autonomă”, a precizat Virkkunen.

Ar putea urma și alte planuri care vizează activități în domeniul serviciilor precum finanțele, turismul și comerțul electronic.

”Vreau ca viitorul IA să fie creat în Europa. Pentru că atunci când se utilizează IA, putem găsi soluții mai inteligente, mai rapide și mai accesibile. Adoptarea IA trebuie să fie larg răspândită și, prin aceste strategii, vom contribui la accelerarea procesului”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

AI transformă modul în care funcționează întreprinderile, remodelează serviciile publice și revoluționează știința. Prin aceste strategii, Comisia își pune în aplicare Planul de acțiune pentru continentul european în domeniul AI, stabilind calea pentru ca Europa să devină un lider mondial în domeniul IA de încredere. Cu doar șase ani în urmă, Europa avea două supercalculatoare în top 10 la nivel mondial; în prezent are patru gigafabrici și se lucrează la înființarea a încă cel puțin 4-5 gigafabrici.

Viitorul summit privind AI în domeniul științei (Copenhaga, 3-4 noiembrie 2025), organizat în comun de Comisie și de Președinția daneză, va reuni factori de decizie politică, cercetători și industrie. Comisia va prezenta și va lansa inițiative în cadrul strategiei privind AI în domeniul științei, inclusiv proiectul-pilot RAISE și o campanie de strângere de donații din partea sectorului privat.