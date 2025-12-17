UE renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035, o măsură emblematică a ‘Pactului verde’

Uniunea Europeană a renunțat, marți, la a mai solicita producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035, o măsură emblematică a ‘Pactului verde’, ca răspuns la criza cu care se confruntă sectorul în Europa, informează AFP.

Producătorii vor putea continua să vândă un număr limitat de mașini noi echipate cu motoare cu ardere internă sau hibride după acest termen limită, cu condiția îndeplinirii mai multor condiții, inclusiv compensarea emisiilor de CO2 rezultate din aceste flexibilități, a clarificat Comisia Europeană.

Regulile actuale ale UE impun ca toate autoturismele și autoutilitarele noi, începând cu 2035, să aibă emisii zero. Conform propunerii de marți a executivului comunitar, obiectivul ar urma să se modifice până la o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 față de nivelurile din 2021, în loc de 100%.

Producătorii auto ar trebui să compenseze emisiile rămase utilizând oțel cu conținut scăzut de carbon fabricat în UE și combustibili sintetici pentru vehicule electrice sau biocombustibili nealimentari, cum ar fi deșeurile agricole și uleiul de gătit uzat.

Planul Comisiei oferă, de asemenea, producătorilor auto o fereastră de trei ani, din 2030 până în 2032, pentru a reduce emisiile de CO2 ale autoturismelor cu 55% față de nivelurile din 2021, în timp ce obiectivul pentru autoutilitare din 2030 ar urma să fie redus de la 50% la 40%.

‘Industria europeană a autovehiculelor este o piatră de temelie a economiei noastre, contribuind cu 7 % la PIB-ul UE și sprijinind aproape 14 milioane de locuri de muncă. Prin pachetul privind autovehiculele de astăzi, consolidăm competitivitatea sectorului, introducând flexibilitate în standardele privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete și un cadru neutru din punct de vedere tehnologic’, a declarat comisarul pentru transport sustenabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

În ceea ce privește vehiculele corporative, sunt stabilite obiective obligatorii la nivelul statelor membre pentru a sprijini adoptarea vehiculelor cu emisii zero și cu emisii scăzute de către întreprinderile mari. Existența pe piață a unui număr mai mare de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute, atât pe piața vehiculelor de ocazie, cât și pe piața vehiculelor de ocazie, va aduce beneficii tuturor clienților. Deoarece autoturismele companiilor acoperă kilometraje anuale mai mari, aceasta înseamnă, de asemenea, mai multe reduceri ale emisiilor. Aceasta va face, de asemenea, ca emisiile zero sau scăzute și ‘Made in the EU’ să devină o condiție prealabilă pentru vehiculele care beneficiază de sprijin financiar public.

De asemenea, Bruxelles-ul va acorda 1,8 miliarde de euro pentru a accelera dezvoltarea unui lanț valoric complet al bateriilor fabricate în UE. Ca parte a programului de stimulare a bateriilor, 1,5 miliarde euro vor sprijini producătorii europeni de celule de baterii prin împrumuturi fără dobândă. Măsurile de politică specifice suplimentare vor sprijini investițiile, vor crea un lanț valoric european al bateriilor și vor stimula inovarea și coordonarea între statele membre. Aceste măsuri vor spori competitivitatea din punctul de vedere al costurilor a sectorului, vor asigura lanțurile de aprovizionare din amonte și vor sprijini producția durabilă și rezilientă în UE, contribuind la reducerea riscurilor din partea actorilor dominanți de pe piața mondială.

În sfârșit, UE va sprijini prin diferite mijloace dezvoltarea unei noi categorii de vehicule în cadrul inițiativei Small Affordable Cars, care acoperă vehiculele electrice cu o lungime de până la 4,2 metri. Acest lucru va permite statelor membre și autorităților locale să dezvolte stimulente specifice, stimulând cererea de vehicule electrice de mici dimensiuni produse în UE.

Toate aceste măsuri, care necesită aprobarea guvernelor UE și a Parlamentului European, marchează cea mai mare renunțare a blocului comunitar de la politicile sale ecologice adoptate în ultimii cinci ani. Mai mulți producători auto europeni, inclusiv Volkswagen și Stellantis, proprietarul Fiat, au cerut obiective mai relaxate și amenzi mai mici pentru nerespectarea acestora.