Uniunea Europeană își suspendă importurile de carne din Brazilia

Uniunea Europeană va suspenda, începând de joi, importurile de carne de pasăre și carne de vită din Brazilia, în așteptarea unor garanții din partea acesteia privind respectarea normelor sanitare, transmite AFP.

Suspendarea importurilor din Brazilia se aplică și la ouă și miere. Bruxellesul a refuzat să ofere un calendar pentru reluarea importurilor.

Comisia Europeană critică Brazilia pentru că nu oferă garanții suficiente că produsele sale respectă normele europene împotriva utilizării abuzive a antibioticelor în creșterea animalelor.

‘Brazilia este un partener important al UE și colaborăm îndeaproape, constructiv și pozitiv cu autoritățile braziliene pentru a ne asigura că respectă aceste cerințe. Odată ce această conformitate va fi demonstrată, exporturile în UE pot fi reluate’, a declarat, luni seara, pentru AFP, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Contactat de AFP, guvernul brazilian nu a comentat imediat anunțul, deși în luna mai a declarat că ‘va lua rapid’ toate măsurile necesare pentru a asigura reluarea livrărilor.

În ceea ce privește carnea de pasăre și mierea, este în curs de desfășurare un audit care ar urma să se încheie vineri. Dacă auditul se dovedește concludent și țările europene își dau aprobarea, exporturile de carne de pasăre din Brazilia în UE ar putea fi permise din nou în următoarele săptămâni.

Cu toate acestea, întârzierile ar putea fi mai mari la carnea de vită.

‘Din cauza lungimii ciclurilor de producție pentru speciile de animale în cauză, data de la care Brazilia ar putea fi în măsură să certifice respectarea cerințelor UE variază în funcție de sector’, a explicat Comisia Europeană.

UE dorește să își demonstreze vigilența, după ce s-a confruntat cu critici puternice din partea reprezentanților sectorului agricol și a Franței, după semnarea unui acord de liber schimb cu țările Mercosur – Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay – în ianuarie 2026.

Brazilia a fost eliminată în luna mai de pe lista țărilor ce respectă normele UE privind utilizarea intensivă a antibioticelor în creșterea animalelor, ca urmare a presiunilor venite din sectorul agricol, după semnarea acordului cu țările Mercosur.

În 2025, Brazilia a fost al doilea cel mai mare exportator de carne de vită către UE, cu mai mult de 92.000 de tone de produse din carne de vită, cu o valoare de peste 713 milioane de euro.

‘Un fermier european nu are cum să concureze cu mine’, iar dacă guvernele ‘importă carne ieftină vor distruge agricultura țării lor’, a declarat pentru AFP Carlos Roberto dos Santos, un fermier din Barretos, în statul Sao Paulo, din sud-estul Braziliei. Produsul pe care îl folosește pentru animalele sale ‘le ajută să digere iarba’, astfel încât acestea să ia ‘mai multă greutate; nu este folosit pentru a trata nicio boală’, a recunoscut fermierul brazilian.

Conform reglementărilor europene, utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor pentru a spori randamentele este interzisă. De asemenea, animalele nu pot fi tratate cu antimicrobiene destinate infecțiilor umane. Aceste măsuri fac parte dintr-o politică europeană care vizează combaterea rezistenței la medicamente a bacteriilor, prin evitarea tratamentelor antibiotice inutile.

În ultimii ani, la nivel mondial a avut loc o explozie a numărului de infecții rezistente la medicamente.Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, superbacteriile rezistente la antimicrobiene (AMR) sunt direct responsabile pentru mai mult de un milion de decese și contribuie la aproape cinci milioane de decese suplimentare în fiecare an.