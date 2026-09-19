România, printre țările UE cu cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții, în luna iulie

Lucrările de construcții au scăzut ușor în Uniunea Europeană, în luna iulie 2026, comparativ cu luna iunie 2026, însă România se numără printre țările membre cu cel mai puternic avans la acest capitol, arată datele publicate, vineri, de Eurostat.

Conform acestor date, lucrările de construcții au stagnat în zona euro și au scăzut cu 0,3% în UE în luna iulie 2026, comparativ cu luna iunie 2026. Însă, în rândul statelor membre UE, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Belgia (2,8%), Cehia (2,1%), Slovacia (1,9%) și România (1,5%). În cazul României, creșterea de 1,5% din luna iulie a venit după un avans de 5,9% în luna iunie, când țara a avut cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din blocul comunitar.

În ritm anual, luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, lucrările de construcții au scăzut cu 2% în zona euro și cu 1,8% în Uniunea Europeană. În rândul statelor membre, cele mai mari creșteri ale lucrărilor de construcții în ritm anual au fost înregistrate în Finlanda (12,8%), Slovenia (11,6%) și Bulgaria (4,8%). În cazul României, lucrările de construcții au crescut cu doar 1,8% în luna iulie, după un avans de 17,9% în luna iunie.

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), în România, volumul lucrărilor de construcții a crescut, în iulie 2026 comparativ cu iunie 2026, ca serie brută, cu 7,6%, creștere evidențiată la lucrările de întreținere și reparații curente (+9,2%), lucrările de reparații capitale (+7,3%) și la lucrările de construcții noi (+7,2%). Pe obiecte de construcții, au avut loc creșteri la clădirile nerezidențiale (+11,4%), clădirile rezidențiale (+9,0%) și la lucrările de construcții inginerești (+5,3%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a sporit cu 1,4%, creștere evidențiată astfel: lucrările de întreținere și reparații curente (+7,3%), lucrările de construcții noi (+4,1%) și la lucrările de reparații capitale (+2,7%). Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile nerezidențiale (+9%), clădirile rezidențiale (+3,9%) și la construcțiile inginerești (+1,6%).

Comparativ cu iulie 2025, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut cu 2%. Pe elemente de structură, creștere s-a înregistrat la lucrările de construcții noi (+6,4%). Lucrările de reparații capitale și lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 8,7%, respectiv cu 3,2%. Pe obiecte de construcții, creșteri s-au înregistrat la clădirile rezidențiale (+10,8%) și la clădirile nerezidențiale (+1,3%). Construcțiile inginerești au scăzut cu 0,5%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, pe total, cu 8,3%. Pe elemente de structură, scăderi s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale (-11,8%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (-5,1%). Lucrările de construcții noi au crescut cu 4,6%. Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile rezidențiale (+9,6%) și la clădirile nerezidențiale (+0,2%). Construcțiile inginerești au scăzut cu 2,4%.