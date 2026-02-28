Uniunea Europeană va aplica provizoriu acordul de liber-schimb cu Mercosur, anunţă Ursula von der Leyen

Preşedinta Comisiei Europene a anunţat vineri că cele 27 de state membre UE vor aplica provizoriu acordul de liber-schimb încheiat cu Mercosur, care reuneşte mai multe ţări din America Latină, informează AFP.

„În ultimele săptămâni, am discutat pe larg această chestiune cu statele membre şi cu reprezentanţii Parlamentului European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie” a acordului, a declarat Ursula von der Leyen într-o scurtă declaraţie de presă.

Această declaraţie vine după ce, cu o zi înainte, Uruguay a devenit prima ţară care a ratificat acordul, cu aprobarea parlamentarilor săi.

Câteva ore mai târziu, Argentina a urmat exemplul.

Dosarul este, de asemenea, în stadiu avansat în Brazilia şi Paraguay, unde mai sunt câteva etape de parcurs pentru ca textul să fie pus în aplicare.