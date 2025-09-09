UNSAR: Aproximativ 60 de mașini cu asigurare CASCO sunt vandalizate zilnic

Cele mai mari pagube raportate în cazul mașinilor asigurate CASCO, excluzând accidentele rutiere, apar în urma incendiilor, iar cel mai mare risc îl reprezintă vandalismul, cu circa 60 de cazuri în fiecare zi, arată datele publicate, marți, de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

O daună provocată de un incendiu ajunge, în medie, la circa 13.200 de euro, aceasta fiind urmată de inundații, cu costuri de 9.000 de euro/dosar.

‘Nici riscurile mai ‘mici’ nu pot fi ignorate: furturile cauzează, în medie, prejudicii de 2.100 de euro pentru fiecare caz în parte, furtunile aducând pagube de aproximativ 2.000 de euro, iar căderile de corpuri în jur de 1.200 de euro. Comparativ cu datele anului trecut, primele trei luni ale acestui an au adus o creștere accentuată a valorii medii a daunelor: +32% pentru furtuni, +24% pentru furturi și +17% pentru căderile de corpuri. Dacă ne uităm însă și la frecvența cu care se produc anumite riscuri, vandalismul este, de departe, cel mai des întâlnit: în fiecare zi, în jur de 60 de asigurați care și-au descoperit mașina avariată au beneficiat de plata despăgubirilor CASCO. Totodată, zilnic s-au despăgubit peste 13 dosare de daună produse de căderi de corpuri și aproape 10 din cauza furtunilor’, se menționează într-un comunicat de presă al UNSAR, transmis AGERPRES.

Înființată în anul 1994, UNSAR reprezintă 21 de companii de profil, ce dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Activitatea organizației are drept obiectiv apărarea și reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern și internațional.

Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe.

Potrivit datelor Uniunii, asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane de euro, în fiecare zi calendaristică.