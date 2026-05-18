Parcul auto electric din România a ajuns la 68.454 de unități; creștere de 113% a înmatriculărilor, în aprilie

Parcul auto electric din România a ajuns la un volum de 68.454 de vehicule, în acest moment, dintre care 1.308 de unități înmatriculate doar în luna aprilie a acestui an, în creștere cu 113% față de aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate, luni, de către unul dintre principalii jucători din domeniul mobilității electrice de pe piața locală.

Datele centralizate de Lektri.co relevă faptul că, din totalul de 42.448 de vehicule înmatriculate luna trecută în România, indiferent de motorizare, autovehiculele electrice au reprezentat 3,08%.

Totodată, dintre cele 1.308 de electrice înregistrate în circulație, în acest interval, 1.233 sunt autoturisme, iar 75 autoutilitare electrice, iar după scăderea celor 49 de radieri, bilanțul net al lunii rămâne la 1.259 vehicule electrice. Comparativ cu aprilie 2025, când au fost înmatriculate 612 de mașini pur electrice, aprilie 2026 aduce o creștere de 113%.

La nivel cumulat pe anul 2026, până la 30 aprilie, în România au fost înregistrate 5.248 vehicule electrice.

În fruntea clasamentului celor mai vândute mașini electrice s-a aflat Tesla Model 3 (cu 165 de unități), urmată de Tesla Model Y (114 de unități), BYD Sealion 7 (cu 70 unități), BYD Dolphin Surf și Hyundai Kona Electric – cu câte 57 de exemplare fiecare.

De asemenea, în ierarhia lunii aprilie 2026 se mai regăsesc: Dacia Spring (56 de unități), Ford Puma Gen-E (38 de unități), BYD Atto 2 și Renault Zoe (cu câte 27 de unități), Audi e-tron (26), Volkswagen ID.4 (cu 24 de unități), BYD Seal și Renault 5 E-Tech Electric (câte 22 de unități), MG4 (cu 20 de unități) și Ford Explorer (19).

Potrivit sursei citate, parcul auto electric din România a ajuns la 68.454 de vehicule, în aprilie a acestui an, iar Dacia își menține poziția de lider cu 18.724 de unități (27,35% din total), apoi Tesla – cu 12.151 unități (17,75%). Volkswagen – cu 5.718 de exemplare (8,35%), Renault – cu 5.255 de unități (7,68%) și Hyundai – cu 4.322 de unități (6,31%).

De asemenea, locurile de la 6 la 10 revin unor mărci cu prezență consolidată pe piața locală: Mercedes-Benz (2.888 de unități), BMW (2.628), Ford (2.419), Nissan (1.372) și BYD (1.249). În același timp, Peugeot (1.135 de unități), Skoda (1.084), Smart (965), Audi (928) și Volvo (810) completează primele 15 poziții ale parcului auto electric național.

Lektri.co a fost înființată în anul 2018 la Timișoara, face parte din Grupul SafeFleet, cu activități în industria mobilității, și oferă soluții de încărcare a mașinilor electrice pentru utilizatorii casnici, companii care doresc să implementeze stații de încărcare pentru angajați și domeniile HoReCa și retail.

În prezent, stațiile de încărcare ale companiei sunt utilizate în România, Serbia, Polonia, Germania, Franța și Italia.