UNSAR: Numărul petiţiilor depuse de păgubiţii din accidente RCA a scăzut cu 7% în primul semestru al acestui an, faţă de perioada similară din 2024

Numărul petiţiilor depuse de păgubiţii din accidente RCA a scăzut cu 7%, în primul semestru al acestui an, faţă de perioada similară din 2024, de la 3.093 la 2.883. Dintre acestea, doar 28% s-au dovedit a fi întemeiate după reanalizare, arată datele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

În România erau active anul trecut circa 9 milioane de poliţe RCA.

Despăgubirile plătite anul trecut de companiile de asigurări, în baza poliţelor RCA, au crescut cu 38%, până la peste 4,7 miliarde lei. Acestor despăgubiri li se adaugă şi sumele plătite de FGA – Fondul de Garantare a Asiguraţilor (în creştere cu circa 48%), precum şi rezervele constituite de asigurători conform legislaţiei. Astfel, în final, valoarea totală pentru asigurările RCA atinge nivelul de circa 7,9 miliarde lei.

”Cu alte cuvinte, aproape 8 lei din fiecare 10 lei încasaţi din primele RCA sunt direcţionaţi către acoperirea daunelor şi către constituirea rezervelor”, arată UNSAR.

Raportat la numărul dosarelor de daună RCA deschise anul trecut (426.190), doar 1,4% au condus spre generarea unei petiţii.

”Numărul litigiilor din instanţă legate de poliţele RCA este, în bună măsură, o consecinţă a neclarităţilor generate de cadrul legislativ insuficient de clar. Litigiile apărute în instanţă în legătură cu poliţele RCA nu reflectă neapărat problemele de funcţionare ale pieţei, ci mai degrabă consecinţele unui cadru legislativ insuficient de clar. Prevederile incomplete sau interpretabile generează neînţelegeri între diferiţi actori implicaţi – asigurători, service-uri auto, intermediari sau chiar păgubiţi – iar aceste neclarităţi se transferă, în final, în zona litigiilor juridice. În lipsa unor reglementări coerente şi predictibile, instanţele sunt nevoite să tranşeze aspecte care ar trebui să fie reglementate explicit de legislaţie, ceea ce creează incertitudine atât pentru piaţă, cât şi pentru consumatori. Industria de asigurări îşi reafirmă angajamentul faţă de corectitudine, transparenţă şi protejarea interesului public, fiind deschisă dialogului şi oricărei iniţiative echilibrate de ajustare a legislaţiei”, spun reprezentanţii UNSAR.

Circa 99% din dosarele de daună sunt achitate corect şi la timp, conform autorităţilor.

”Poliţa obligatorie RCA funcţionează pe principiul mutualităţii: primele plătite de şoferi intră într-un fond comun pe care fiecare asigurător RCA îl constituie şi din care sunt acoperite despăgubirile în baza poliţelor RCA emise. Costul unei poliţe este rezultatul unui proces actuarial complex, reglementat, care ţine cont atât de riscurile individuale ale fiecărui şofer şi vehicul, categoria de vehicule din care face parte acel vehicul, alte criterii de risc actuarial acceptate pe care fiecare asigurător în parte este liber să şi le stabilească, cât şi de evoluţia generală a daunelor rezultate din accidente rutiere. Cu titlu de exemplu, printre elementele luate în calcul se numără istoricul de daunalitate al şoferului, vârsta şi experienţa acestuia, puterea şi masa vehiculului sau zona unde este înmatriculat autoturismul. În plus, e important de ştiut că valoarea despăgubirilor materiale şi morale acordate pentru vătămări corporale şi/sau deces din accidente de vehicule acordate pe cale amiabilă sau judecătorească, costurile cu reparaţiile şi tendinţele privind severitatea şi frecvenţa accidentelor influenţează direct nivelul despăgubirilor achitate şi, implicit, costul final al poliţelor RCA”, mnţionează ei.

România are una dintre cele mai ridicate frecvenţe ale daunelor din Europa.

”Un alt element esenţial în înţelegerea formării preţului RCA este frecvenţa ridicată a accidentelor. În România, una din 18 poliţe generează un dosar de daună, ceea ce înseamnă o frecvenţă de circa 5,6%. Acest nivel este dublu faţă de state precum Cehia, Slovenia sau Polonia. Mai mult, România se situează pe locuri fruntaşe la nivel european în ceea ce priveşte accidentele produse de vehicule înmatriculate local pe teritoriul altor state membre din sistemul Carte Verde. Aşadar, România rămâne una dintre cele mai expuse ţări din regiune, iar acest lucru are un impact direct asupra pieţei RCA”, adaugă ei.