UNTRR: Diferențele de preț la motorină dintre România și statele vecine afectează marja de profit a transportatorilor

Diferențele de preț la motorină dintre România și statele vecine afectează considerabil marja de profit a transportatorilor, iar fără un mecanism real de rambursare a accizei, România își pierde competivitatea și veniturile la bugetul public, susțin reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

‘Majorarea accizei la motorină a generat o pierdere accelerată de competitivitate pentru transportatorii români, cu efecte directe asupra economiei naționale. Diferențele de preț dintre România și statele vecine diminuează cu jumătate până la două treimi marja operatorilor, care este deja foarte redusă’, se menționează în comunicat.

În aceste condiții, alimentarea în România devine economic nerentabilă, companiile fiind obligate să își procure combustibilul din afara țării, precizează transportatorii.

‘România are una dintre cele mai ridicate accize la motorină din UE, respectiv 2.548,35 lei pentru 1.000 litri – la cursul de la începutul lunii noiembrie circa 502 euro/1.000 litri, cu 172 peste minimumul european de 330 euro/1.000 litri, valoare aplicată de exemplu în Bulgaria). Această situație generează diferențe semnificative de preț (fără TVA și cu acciza parțială față de statele din regiune: Ungaria: – 11 până la -15 eurocenți/litru; Croația: – 21 eurocenți/litru; Slovenia: – 10 până la -14 eurocenți/litru’, se arată în comunicat.

Astfel, în timp ce majoritatea transportatorilor români operează cu marje de profit de doar câțiva eurocenți/km, aceste diferențe transformă alimentarea în România într-o pierdere sigură.

‘Alimentările migrează către statele vecine, reducând veniturile fiscale ale României. Capacitatea ridicată a rezervoarelor camioanelor de transport internațional – între 1.100 și 1.500 litri – este suficientă pentru 3.000-4.000 km fără realimentare, ceea ce permite operatorilor să își organizeze traseele astfel încât să alimenteze exclusiv în țările și locațiile cu cele mai avantajoase prețuri. De aceea, pe rutele spre Germania – principalul partener comercial al României – transportatorii alimentează imediat după ieșirea din țară, în Ungaria, cu un cost de 1,04-1,05 Euro pe litru – după recuperarea TVA de 27% și a accizei suplimentare, iar la întoarcere alimentează tot în Ungaria. Transportatorii care operează rute spre Italia, al doilea partener comercial al României, preferă să alimenteze cu 0,95 Euro pe litru Croația sau 1,04-1,05 euro pe litru în Slovenia, unde diferența de preț este decisivă pentru menținerea competitivității. Iar cei care merg în sud alimentează în Bulgaria’, se mai menționează în document.

Conform sursei citate, inclusiv transportatorii care desfășoară activitate națională preferă alimentarea în statele vecine datorită diferențelor de preț.

‘Având în vedere că în România costul motorinei este 1,16-1,19 euro pe litru fără TVA, diferența este mult prea mare pentru a putea fi ignorată, contribuind la o reducere considerabilă a marjelor și așa extrem de înguste ale transportatorilor români. Această migrare masivă a alimentărilor reduce consumul intern de motorină și diminuează baza de colectare a accizelor și TVA, contrar obiectivului urmărit prin majorarea accizei’, susțin transportatorii.

UNTRR subliniază că, pentru a readuce alimentările în România, este necesară o rambursare de 60 bani/litru.

‘Această măsură este nu doar necesară, ci și perfect sustenabilă fiscal întrucât statul rămâne astfel cu 1.949,35 lei/1000 litri, echivalentul a aproximativ 383 euro, ceea ce înseamnă cu 53 euro peste acciza minimă obligatorie impusă de Uniunea Europeană. Prin urmare, rambursarea de 60 bani/litru nu reduce acciza sub pragul european de 330 euro/1.000 litri, statul rămânând cu o acciză netă cu 53 euro/1000 litri peste nivelul minim obligatoriu – adică statul încasează mai mult decât cere UE. Măsura nu generează pierderi bugetare, dimpotrivă, readuce alimentările și recuperează baza de colectare migrată în țările vecine’, precizează sursa citată.

Conform UNTRR, schema de rambursare trebuie ajustată pentru a proteja competitivitatea României.

Astfel, UNTRR solicită ca schema de rambursare a accizei să fie adaptată astfel încât perioada eligibilă să fie 31 martie – 31 decembrie 2025, iar cuantumul rambursării să fie: 34 bani/litru pentru perioada 31 martie – 31 iulie 2025 și 60 bani/litru pentru 1 august – 31 decembrie 2025.

Transportatorii mai solicită prelungirea schemei în mod automat în 2026, cel puțin la aceleași valori de rambursare, pentru a oferi predictibilitate firmelor de transport românești și un mediu concurențial corect față de străini.

Această soluție este echilibrată fiscal, protejează competitivitatea transportatorilor și previne creșteri suplimentare de costuri în toate sectoarele economice – de la exporturi și importuri până la prețurile produselor de consum, menționează sursa citată.

‘Diferențele actuale de preț afectează semnificativ marja transportatorilor. Fără rambursarea accizei, România va continua să piardă competitivitate și venituri fiscale în favoarea statelor vecine’, a declarat Radu Dinescu, secretar general UNTRR, citat în comunicat.

În acest sens, UNTRR își exprimă disponibilitatea de a colabora cu autoritățile pentru definirea unui cadru fiscal predictibil și competitiv, care să mențină alimentările în țară și să sprijine economia națională.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizație profesională și patronală, neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990, care promovează și apără interesele transportatorilor rutieri pe plan intern și internațional, înregistrând de la înființare până în prezent peste 16.000 de firme înscrise – operatori care efectuează transporturi interne și internaționale de marfă și persoane.