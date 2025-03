Valoarea medie a coșului de cumpărături pentru bunuri de larg consum, în România, a crescut cu 9%, în 2024

Valoarea medie a coșului de cumpărături pentru bunuri de larg consum (FMCG) a crescut cu circa 9%, anul trecut față de 2023, în România, o rată similară cu perioada anterioară când inflația era de peste două ori mai mare, arată un raport întocmit de YouGov Shopper Intelligence.

Conform cercetării publicate luni, pe fondul continuării presiunii inflaționiste și al adâncirii incertitudinii generate de contextul politic și economic din România, gospodăriile locale au luat măsuri de eficientizare a cheltuielilor pentru bunuri de larg consum.

Datele YouGov Shopper Intelligence arată un apetit tot mai crescut pentru promoții și diminuarea frecvenței vizitelor în retail, corelată cu majorarea coșului de cumpărături.

‘Dacă în anii post-pandemie tendința era de creștere a numărului actelor de cumpărare per gospodărie, 2024 a adus o schimbare de trend ce vine mai ales din rândul familiilor cu copii și al consumatorilor tineri (cu vârsta între 18 și 34 de ani) fără copii. Iar această schimbare s-a resimțit în multe segmente FMCG: în peste jumătate dintre categoriile cu scăderi de volume, dinamica negativă a fost cauzată în principal de diminuarea frecvenței de cumpărare. Valoarea medie a coșului de cumpărături FMCG a crescut cu circa 9% anul trecut față de 2023, o rată similară cu perioada anterioară când inflația era de peste două ori mai mare. Dar acest avans nu provine doar din inflație. Un factor important este tendința de a cumpăra cantități mai mari de produse/mai multe categorii la o vizită in magazin: misiunile de cumpărare de tip stock-up (pentru realizarea de stocuri pentru acasă) au devenit mai importante pentru shopper și, implicit, la nivelul întregii piețe de retail, deoarece se traduc prin coșuri de dimensiuni mai mari’, explică specialiștii.

Valul inflaționist generat de pandemia Covid și amplificat de războiul din Ucraina s-a mai temperat, se menționează și în studiul sindicalizat YouGov Inflation Tracker, ce are la bază analiza a peste un milion de acte de cumpărare ale gospodăriilor pe parcursul unui an. Astfel, se estimează o rată a inflației de 3,6% în sectorul FMCG din România pentru anul 2024, spre comparație cu 10%, în 2023.

De asemenea, studiul YouGov Behavior Change Survey sublinia faptul că, în toamna trecută, patru din zece cumpărători locali erau îngrijorați că prețurile vor crește în continuare și se gândeau că acest lucru le va afecta comportamentul de cumpărare pentru necesitățile zilnice. În acest context, mărcile producătorilor au investit masiv în promoții și au alimentat apetitul cumpărătorilor pentru ‘oferte bune’ în retail, iar promoțiile au ajuns să reprezinte 23,5% din totalul achizițiilor FMCG pentru consumul casnic, în creștere cu aproape trei puncte procentuale față de anul 2023.

‘Cota promoțiilor a crescut mai ales în hipermarketuri, discounteri, magazine online și în comerțul tradițional. Pentru prima dată în istoria recentă, în 2024 am asistat la declinul cotei de piață a segmentului Private Labels în retailul românesc. Acesta acoperă, în prezent, 24,3% din totalul achizițiilor FMCG ale gospodăriilor (exclusiv produse proaspete), în timp ce, în 2023, cota era de 25%. Această dinamică vine pe fondul intensificării promoțiilor realizate de brandurile de producător. În general, mărcile producătorilor pot obține un avantaj competitiv în fața mărcilor proprii ale retailerilor prin investiții promoționale strategice. În plus, multe branduri au reușit, anul trecut, să-și îmbunătățească prezența în discounteri, care sunt canalul de retail numărul 1 în România. Această tendință dezvăluie și o creștere a preferinței consumatorilor pentru produse cu prețuri ușor mai ridicate (up-trading). A existat un efect net pozitiv al up-trading-ului asupra ratei de creștere a valorii sectorului în 2024 față de anul precedent’, se menționează în raportul de specialitate.

Cea mai recentă serie de ‘whitepapers’, publicată de YouGov, explorează diferite perspective ale cumpărătorilor și oferă o înțelegere mai aprofundată și insight-uri valoroase despre aceștia.

Primul raport de acest fel, intitulat ‘Young shoppers in FMCG: What’s the deal?’, se concentrează pe Generația Z (până în 30 de ani) și evidențiază informații din edițiile de primăvară și toamnă 2024 ale studiilor semestriale YouGov Behavior Change. Analiza continuă include, în prezent, 21 de țări din Europa.

În plus față de raportul amintit, un altul, ‘Young shoppers in FMCG: What’s the deal?’, acoperă analize din alte surse de date de cumpărător, cum ar fi YouGov Shopper Intelligence (panelul de consumatori YouGov) și ediția 2024 a cercetării ‘Who Cares? Who Does? Health report’.

YouGov Shopper Intelligence, Consumer Panel Services (anterior parte a grupului GfK, până în 2023) oferă acces la o expertiză bogată și date de calitate provenite din paneluri de consumatori.