Valoarea tranzacțiilor globale de fuziuni și achiziții în sectorul serviciilor financiare s-au majorat cu 49%, în 2025

Valoarea totală a tranzacțiilor de fuziuni și achiziții în sectorul serviciilor financiare (M&A) a crescut cu 49%, la nivel mondial, în 2025 comparativ cu datele din anul precedent, impulsionată de o creștere anuală semnificativă a numărului de tranzacții în valoare de peste un miliard de dolari, reiese din cea mai recentă analiză de piață, publicată marți de către consultanții EY.

Potrivit sursei citate, băncile, companiile de asigurări și firmele de administrare a activelor de pe principalele piețe financiare ale lumii au declarat public 2.236 de tranzacții, în anul anterior, în ușoară creștere față de cele 2.219 tranzacții din 2024, nivel care, la momentul respectiv, a reprezentat un record al ultimilor zece ani.

Valoarea totală declarată a tranzacțiilor din sectorul global al serviciilor financiare a crescut în 2025, de la 282,1 miliarde de dolari, în anul precedent, la 418,9 miliarde de dolari, fiind anunțate 93 de tranzacții în valoare de peste un miliard de dolari, care au reprezentat 81% din valoarea totală a tranzacțiilor.

La nivel european, analiza de specialitate relevă faptul că, anul trecut, numărul de tranzacții declarate public, rezultate din activitatea M&A, a crescut cu 6%, în 2025, până la 759 de operațiuni, la o valoare totală 141,2 miliarde de dolari.

În ceea ce privește activitatea M&A pe sectoare, la nivelul piețelor financiare din Europa, cercetarea arată că în sectorul bancar numărul de tranzacții a crescut de la 183 în 2024, la 219 în 2025, iar valoarea tranzacțiilor s-a majorat de peste patru ori, la 73,5 miliarde de dolari.

De asemenea, numărul de tranzacții din sectorul european al asigurărilor a scăzut la 297, în timp ce valoarea tranzacțiilor s-a majorat de de la 11,1 miliarde de dolari la 49,2 miliarde de dolari, în 2025.

În același timp, tranzacțiile din sectorul administrării patrimoniului și activelor s-au majorat la 243, la o valoare de 18,5 miliarde de dolari.

Conform consultanților, în SUA și Canada, activitatea M&A s-a diminuat cu 5%, fiind înregistrate 947 de tranzacții față de 998 de tranzacții, în 2024. Cu toate acestea, valoarea totală declarată a tranzacțiilor în America de Nord a crescut de la 166,9 miliarde de dolari la 188,7 miliarde de dolari, de la un an la altul.

Totodată, pe piețele din Asia și Oceania, s-a raportat o creștere anuală 0,8% a numărului de tranzacții declarate public, cu o valoare de 65,5 miliarde de dolari.

Numărul societăților din afara Europei care au achiziționat companii europene s-a majorat de la 107 în 2024, la 119 în 2025, în timp ce valoarea totală declarată a tranzacțiilor a crescut semnificativ de la 5,1 miliarde de dolari, la 47,9 miliarde de dolari. În plus, numărul societăților europene care au achiziționat companii de pe alte piețe a crescut cu puțin de la 64 la 66, valoarea totală declarată a tranzacțiilor majorându-se la 8,4 miliarde de dolari, anul trecut.