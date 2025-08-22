VAMA, în concert la Promenada Craiova

Pe 23 august, Promenada Craiova invită publicul la o întâlnire cu trupa VAMA, care va susține un concert LIVE în parcarea Reserved, oferind o seară de neuitat, plină de emoție și energie.

Atmosfera va fi deschisă de DJ Gius, care va urca pe scenă la ora 19:30, pregătind audiența cu mixuri fresh și ritmuri vibrante. De la ora 20:30, scena va aparține integral trupei VAMA, una dintre cele mai apreciate formații rock din România, cunoscută pentru show-urile sale intense și conexiunea extraordinară cu fanii. În frunte cu Tudor Chirilă, alături de Eugen Caminschi (chitară), Gelu Ionescu (clape), Dan „Prepe” Opriș (bass) și Lucian „Clopo” Cioargă (tobe), trupa se remarcă prin experiența solidă a fiecărui membru și chimia creată în peste un deceniu de activitate în această formulă. Cunoscuți pentru spectacolele lor surprinzătoare, membrii VAMA combină măiestria muzicală cu un show plin de energie și momente neașteptate, ceea ce face ca fiecare concert să fie o experiență unică pentru public.

În cadrul evenimentului, Promenada Craiova își propune să aducă împreună comunitatea locală și vizitatorii orașului, printr-o seară de muzică live și atmosferă relaxantă, continuând tradiția evenimentelor estivale dedicate vizitatorilor.

Accesul la eveniment este gratuit, fiind necesară doar prezentarea unei brățări de acces, disponibilă prin aplicația SPOT. Brățările pot fi obținute începând de azi, iar accesul în zona de concert se va face sâmbătă, 23 august, începând cu ora 19:00, în parcarea Reserved.

