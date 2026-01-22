Vântul și soarele au depășit combustibilii fosili în mixul energetic al Uniunii Europene

Energia eoliană și cea fotovoltaică au generat anul trecut, pentru prima dată, mai multă electricitate în Uniunea Europeană decât combustibilii fosili, ceea ce sugerează că blocul comunitar continuă să facă tranziția spre energia cu emisii reduse de carbon, în pofida rezistenței anumitor guverne, transmite Reuters.

În 2025, energia eoliană și fotovoltaică au fost responsabile pentru un procent record de 30% din energia celor 27 de state membre UE, depășind combustibilii fosili, care au avut o pondere de 29%, arată datele publicate joi de grupul de reflecție în energie Ember. În total, energiile regenerabile, inclusiv energia hidro și din biomasă, au fost responsabile pentru aproape jumătate din producția de electricitate a UE. Energia nucleară a fost responsabilă pentru 23,4%.

Energia fotovoltaică singură a fost responsabilă pentru 13% din producția de energie și a crescut cu peste 20% pentru al patrulea an consecutiv, depășind atât cărbunele, cât și energia hidro.

‘Într-un moment în care dependențele de combustibilii fosili alimentează instabilitatea pe scena globală, miza tranziției către energia curată este mai clară ca niciodată’, a declarat Beatrice Petrovich, analist senior la Ember și autoarea principală a raportului.

Producția de energie fotovoltaică a crescut în toate țările UE, pe fondul instalării pe scară largă a panourilor fotovoltaice, și a furnizat peste o cincime din energia electrică din Ungaria, Cipru, Grecia, Spania și Olanda în 2025.

Sursele regenerabile au furnizat aproape jumătate din mixul energetic al blocului comunitar, cu o pondere de 48%, chiar dacă vremea neobișnuită a redus producția de energie hidroelectrică cu 12% și cea eoliană cu 2%. În ciuda acestui fapt, energia eoliană a contribuit cu 17% la energia electrică din UE, mai mult decât gazele.

Începutul anului 2025 a fost excepțional de însorit, marcat de viteze mici ale vântului și precipitații reduse, dar producția puternică de energie fotovoltaică a contribuit la menținerea stabilă a ponderii totale a energiei regenerabile, a precizat Petrovich.

Paisprezece țări ale UE au produs mai multă electricitate din energie eoliană și fotovoltaică decât din toți combustibilii fosili, consolidând o schimbare structurală în sistemul energetic al regiunii, care include eliminarea treptată a cărbunelui.

‘Energia pe bază de cărbune este într-un declin terminal. Am putea spune că devine istorie pentru UE’, a spus Petrovich. Ponderea cărbunelui în mixul energetic al UE a coborât la un minim istoric de 9,2%.

‘Următoarea prioritate pentru UE ar trebui să fie reducerea semnificativă a dependenței de gazele scumpe, importate’, a adăugat Petrovich.

Producția de energie pe bază de gaze în UE a crescut cu 8%, până la 16,7%, din cauza disponibilității reduse a energiei hidroelectrice, crescând costurile de import ale gazelor cu 16%, până la 32 de miliarde de euro pentru sectorul energetic, primul avans de la criza energetică din 2022.

Creșterea consumului de gaze pentru producția de electricitate a majorat, de asemenea, prețurile medii angro la energie, care au fost cu 11% mai mari în timpul orelor cu consum mare de gaze decât în 2024.

Însă, creșterea rapidă a stocării în baterii, în special în Germania, Italia și Polonia, ar putea ajuta la reorientarea energiei fotovoltaice și eoliene pentru a satisface vârfurile de cerere de seară și pentru a stabiliza prețurile, a spus Petrovich.

De asemenea, Ember a avertizat împotriva dependenței excesive de alți furnizori, inclusiv Statele Unite, spunând că dependența de o singură sursă ar putea submina securitatea UE și slăbi poziția sa de negociere în disputele geopolitice și comerciale.