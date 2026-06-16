Veştea: Nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat nu împotriva PNL şi nu împotriva lui Ilie Bolojan

Premierul desemnat, Adrian Veştea, anunţă, luni seară, că nu va depune mandatul, aşa cum i-a solicitat propriul partid, la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional. ”Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL şi nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un «act ostil» sau o încercare de rupere a partidului”, argumentează el.

”Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credinţă şi voi merge mai departe cu mandatul încredinţat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate şi de un guvern funcţional. Nu sunt un om conflictual şi nu mi-am dorit nicio clipă ca această situaţie să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului. Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aş fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea şi emoţiile momentului. Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL şi nu împotriva lui Ilie Bolojan. Tocmai de aceea, nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un «act ostil» sau o încercare de rupere a partidului”, a scris Adrian Veştea pe Facebook, la foarte scurt timp după ieşirea publică a preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, prin care i s-a dat termen până marţi dimineaţă să îşi depună mandatul.

Veştea a spus că nu a construit nimic ”împotriva colegilor” săi şi că nu doreşte o confruntare internă.

Premierul desemnat consideră că ”nu sunt vremuri” pentru un guvern minoritar.

”Am răspuns unei responsabilităţi într-un moment în care ţara are nevoie urgentă de stabilitate şi de un guvern funcţional. Nu voi transforma diferenţele de opinie într-un conflict personal şi nu voi răspunde atacurilor prin alte atacuri. Dar voi apăra cu fermitate buna mea credinţă, munca depusă şi dreptul de a demonstra că această formulă poate oferi României soluţiile de care are nevoie. Partidele şi liderii se pot afla, uneori, pe poziţii diferite. Interesul României trebuie însă să rămână mai presus de orice tensiune politică”, a susţinut Adrian Veştea.